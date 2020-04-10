Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43190

10 апреля 2020, 11:46



Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае.

Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся 16 человек (+12 случаев за сутки в Красноярске) - ожидается подтверждение анализов в лаборатории «Вектор» в городе Новосибирске. Все пациенты находятся в изолированных боксах. Норильчан среди этих людей нет. Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 4 717 человек, в том числе более 350 жителей Норильска. В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа на 14 день карантина граждане не представляют опасности для окружающих. Жителям города рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и вызвать на дом врача либо скорую помощь, соблюдать принципы самоизоляции. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам: 43-71-57 - ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции; 112 - единая дежурно-диспетчерская служба; 8-800-100-56-53 – горячая линия Роспотребнадзора.

Просмотров:185 По данным Минздрава региона на 9 часов 10 апреля, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 39 человек, из них 8 пациентов уже вылечили, 31 человек остается на лечении. В Норильске не зафиксировано подтверждённых случаев заражения коронавирусом.Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся 16 человек (+12 случаев за сутки в Красноярске) - ожидается подтверждение анализов в лаборатории «Вектор» в городе Новосибирске. Все пациенты находятся в изолированных боксах. Норильчан среди этих людей нет.Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 4 717 человек, в том числе более 350 жителей Норильска. В период наблюдения, а также накануне снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа на 14 день карантина граждане не представляют опасности для окружающих.Жителям города рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и вызвать на дом врача либо скорую помощь, соблюдать принципы самоизоляции.По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:43-71-57 - ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции;112 - единая дежурно-диспетчерская служба;8-800-100-56-53 – горячая линия Роспотребнадзора.