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10 апреля 2020, 11:56



Кольский полуостров и Камчатка рассматриваются в качестве возможных хабов для функционирования международной контейнерной линии по Северному морскому пути.

Компания «Норникель» через порт Лиинахамари планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией. Кроме того, «Норникель» - в числе первоочередных резидентов будущей территории опережающего развития «Столица Арктики» вместе с компанией «НОВАТЭК», которая возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском и портом Лавна. Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков считает, что нужно сделать глубокий экономический анализ, подготовить имитационную модель, которая позволит определить, в каких именно точках целесообразно строить хабы, чтобы северный маршрут мог соперничать с южным. Предварительные оценки будут готовы до конца 2020 года, тогда же будет принято решение по хабам. Помимо Лиинахамари и Петропавловска-Камчатского рассматривается Мурманск, а также порты Сахалина и Приморского края. Просчитаются все возможные варианты. Большая часть этих расчетов связана с необходимостью дноуглубления, что само по себе очень затратно. Эксперты прогнозируют конкуренцию регионов, до конца года ситуация должна проясниться, резюмировало информагентство «ПортНьюс». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:135 Проанализировано более 30 площадок вдоль побережья по маршруту северного транспортного коридора, из которых выделено шесть-семь, в том числе порт Лиинахамари, где «Норникель» имеет свой стратегический интерес.Компания «Норникель» через порт Лиинахамари планирует вложить 10,5 млрд рублей в создание и развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области, приграничном с Норвегией.Кроме того, «Норникель» - в числе первоочередных резидентов будущей территории опережающего развития «Столица Арктики» вместе с компанией «НОВАТЭК», которая возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском и портом Лавна.Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков считает, что нужно сделать глубокий экономический анализ, подготовить имитационную модель, которая позволит определить, в каких именно точках целесообразно строить хабы, чтобы северный маршрут мог соперничать с южным.Предварительные оценки будут готовы до конца 2020 года, тогда же будет принято решение по хабам. Помимо Лиинахамари и Петропавловска-Камчатского рассматривается Мурманск, а также порты Сахалина и Приморского края. Просчитаются все возможные варианты. Большая часть этих расчетов связана с необходимостью дноуглубления, что само по себе очень затратно. Эксперты прогнозируют конкуренцию регионов, до конца года ситуация должна проясниться, резюмировало информагентство «ПортНьюс».Фото Дениса Кожевникова