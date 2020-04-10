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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:04 Приём заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодёжных проектов продолжается.
13:08 Около 23 часов вечера вчера, 9 апреля, сильный ветер повредил крышу дома № 4 на улице Комсомольской.
13:00 Приём заявок на конкурс «Добавь городу красок» завершается 30 апреля.
12:58 Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса.
12:57 Корейские врачи поделились опытом борьбы с коронавирусом с красноярскими коллегами.
12:48 «Взгляд в будущее» продолжает работу. Юные норильчане постигают азы анимационного искусства.
12:43 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги деятельности предприятий за прошлый месяц.
12:16 Девятиклассникам в 2020 году могут оставить экзамены только по обязательным предметам.
11:56 Кольский полуостров и Камчатка рассматриваются в качестве возможных хабов для функционирования международной контейнерной линии по Северному морскому пути.
11:46 Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае.
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