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10 апреля 2020, 12:16



Девятиклассникам в 2020 году могут оставить экзамены только по обязательным предметам.

«Если такое решение будет принято, то для получения аттестата в этом году девятиклассникам будет достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. Минпросвещения и Рособрнадзор установят периоды проведения ГИА-9 по обязательным предметам, внутри которых регионы сами определят конкретные даты проведения экзаменов», – сообщил врио руководителя Рособрнадзора. В 2020 году ГИА-9 также будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из них предусмотрят основные и резервные сроки экзаменов. Региональные органы исполнительной власти получат право самостоятельно решить вопрос необходимости проведения ГИА-9 в досрочный период исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки их региона. Пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы в тех школах, где они обучались. Также в этом году предполагается привлекать в качестве руководителей и организаторов экзаменов, технических специалистов и ассистентов учителей, которые обучали выпускников, сдающих экзамен. Рекомендательное письмо об изменении формата проведения экзаменов для девятых классов Министерство просвещения РФ направило в региональные органы управления образования. Фото Ирины Яринской

Просмотров:203 Государственную итоговую аттестацию в девятых классах (ГИА-9) в 2020 году планируется провести только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, экзамены по выбору проводиться не будут, сообщает министерство образования Красноярского края. Соответствующие изменения в нормативные правовые акты о проведении ГИА-9 готовятся в Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре, рассказал на пресс-конференции временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.«Если такое решение будет принято, то для получения аттестата в этом году девятиклассникам будет достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. Минпросвещения и Рособрнадзор установят периоды проведения ГИА-9 по обязательным предметам, внутри которых регионы сами определят конкретные даты проведения экзаменов», – сообщил врио руководителя Рособрнадзора.В 2020 году ГИА-9 также будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из них предусмотрят основные и резервные сроки экзаменов. Региональные органы исполнительной власти получат право самостоятельно решить вопрос необходимости проведения ГИА-9 в досрочный период исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки их региона.Пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы в тех школах, где они обучались. Также в этом году предполагается привлекать в качестве руководителей и организаторов экзаменов, технических специалистов и ассистентов учителей, которые обучали выпускников, сдающих экзамен.Рекомендательное письмо об изменении формата проведения экзаменов для девятых классов Министерство просвещения РФ направило в региональные органы управления образования.Фото Ирины Яринской