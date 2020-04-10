Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43193
10 апреля 2020, 12:43

В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги деятельности предприятий за прошлый месяц.


Начальник производственного управления Борис Дзарданов отметил, что: «Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, предприятия продолжают успешно справляться с производственным заданием».
В первой декаде прошедшего марта на ряде предприятий прошла заранее запланированная серия ремонтов, которые затронули практически всю технологическую цепочку Заполярного филиала. В частности, ремонты одновременно шли на Талнахской обогатительной фабрике, где меняли футеровку на самом большом в Норильске агрегате по измельчению руды. На руднике «Скалистый» восстанавливали барабан на подъемной машине вентиляционно-скипового ствола (ВСС-1), выдающего руду на поверхность. На руднике «Таймырский» ремонтировали бункер перегрузки руды, питающий сырьем ТОФ. На Надеждинском заводе прошел семисуточный ремонт второй технологической линии производства файнштейна.
Что касается выполнения планов предприятиями, Борис Дзарданов сообщил, что горняки выполнили производственную задачу по добыче руды на 100,4%. Никеля в добытой руде – 114%, меди – 104%.
Полученную от горняков руду обогатители талнахской фабрики переработали на 104%. На заводы отправлено 114% никель-пирротинового концентрата и 111% - медного.
В прошлом месяце Надеждинский завод выпустил 100,7% файнштейна. Отгрузка потребителям на Кольскую ГМК и на финский завод Харьявалта выполнена в полном объеме.
Металлурги медного завода перевыполнили план по производству черновой меди на 8%. Предприятие планомерно гасит отставание по выпуску катодной меди, которое было допущено с начала года. Рассчитывается, что в июне план будет выполнен.
По словам Бориса Дзарданова, в непростых метеорологических условиях транспортники обеспечили выполнение графика доставки грузов предприятиям.
Несколько раз в марте фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, в ходе которых отмечалось влияние атмосферных выбросов медного завода на городскую черту. На предприятии вводился режим снижения загрузки плавильного оборудования до улучшения ситуации. В общей сложности завод в прошлом месяце работал в таком режиме 14 часов.
Фото Дениса Кожевникова
Просмотров:128
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 10 апреля 2020 
16:04   Приём заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодёжных проектов продолжается. 13:08   Около 23 часов вечера вчера, 9 апреля, сильный ветер повредил крышу дома № 4 на улице Комсомольской.
13:00   Приём заявок на конкурс «Добавь городу красок» завершается 30 апреля. 12:58   Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса.
12:57   Корейские врачи поделились опытом борьбы с коронавирусом с красноярскими коллегами. 12:48   «Взгляд в будущее» продолжает работу. Юные норильчане постигают азы анимационного искусства.
12:43   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги деятельности предприятий за прошлый месяц. 12:16   Девятиклассникам в 2020 году могут оставить экзамены только по обязательным предметам.
11:56   Кольский полуостров и Камчатка рассматриваются в качестве возможных хабов для функционирования международной контейнерной линии по Северному морскому пути. 11:46   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае.
11:41   Всем норильчанам, возвращающимся домой из других городов РФ, необходимо самоизолироваться на две недели.

 9 апреля 2020 
16:33   В школах Большого Норильска началась выдача продуктовых наборов для учеников-льготников. 16:20   Благотворительный «Сундук» возобновляет свою работу, но его сотрудники просят горожан без необходимости не нарушать режим самоизоляции.
16:18   В свет вышел первый букварь и рабочие тетради по энецкому языку. 14:37   Все здоровы. Случаи коронавируса, выявленные тест-системами у пяти норильчан, не подтвердились.
14:31   Ежедневно во всех районах Норильска работает до 50 единиц снегоуборочной техники. 14:22   Норильские школьники проходят онлайн-тестирование по ПДД.
14:14   Внимание! С сегодняшнего дня изменён режим работы светофора на пересечении Ленинского проспекта и улицы Советской. 14:07   Больше всего в марте в Красноярском крае подорожали лимоны, сообщает Красноярскстат.
12:07   Сбербанк запустил бесплатные онлайн-консультации с психологами. 12:07   Решения о вылетах из Норильска в Красноярск будет принимать межведомственная комиссия.

 8 апреля 2020 
18:26   Министерство труда РФ разъяснило порядок получения дополнительных выплат, предназначенных семьям, которые имеют право на материнский капитал. 18:21   Норильскому ветерану Гавриилу Ивановичу Мязину исполнилось 90 лет.
17:48   В обсерватор по коронавирусу для транзитных туристов из Таиланда превратили лагерь под Бердском. Там временный приют обрели в том числе и норильчане. 17:10   Более трёх тысяч норильских школьников из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы взамен горячих обедов.
17:06   Весна весной, а шторм по расписанию. В Норильске ожидается усиление ветра. 16:48   Крепитесь, люди, скоро лето. Спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в России в июне.
16:34   Власти Красноярска отменили все мероприятия в мае и июне за исключением парада 9 Мая. 16:27   Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напоминают, что родители несут ответственность за самоизоляцию своих детей.
16:16   Управляющие компании привлекают подрядчиков для дезинфекции контактных поверхностей жилых подъездов. 16:10   Юные изобретатели - участники конкурса IMAKE предложили свои идеи борьбы с коронавирусом.
15:35   В Норильске заработал ветеринарный участок на улице Хантайской, 33. 15:25   Оперативная информация по коронавирусу в регионе и в Норильске на сегодня.
14:49   Руководителей учреждений, экономистов и юристов приглашают принять участие в видеоконференции «Подготовка к внешним проверкам расходования бюджетных средств. Практические рекомендации экспертов». 14:40   На выездах из города полицейские проверяют соблюдение режима самоизоляции.
14:40   Вчера на автодороге Норильск-Кайеркан произошло ДТП с пострадавшим. 14:11   Норильские полицейские накрыли ещё один подпольный игорный клуб.
13:34   Экзаменационные материалы ЕГЭ 2020 года пересматриваться не будут. 13:30   Две молодые норильчанки хотели продать крупную партию «синтетики».
12:18   В Новосибирске создано производство экспресс-теста на коронавирус. 11:36   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
10:21   В крае увеличилось производство средств индивидуальной защиты. 10:15   "Почта России" доставит апрельские пенсии жителям Красноярского края досрочно.

 7 апреля 2020 
18:32   Кто может сегодня пройти медосмотр? Минздрав края определил временный порядок проведения медицинского освидетельствования в период пандемии. 18:18   Норильчане стали активными участниками общероссийской акции #Мывместе #Мырядом. А объединил их благотворительный фонд «Территория добра».
17:02   В Норильске запущен единый интернет-ресурс с онлайн-магазинами. 16:45   Работодателям Норильска следует передать в УПРиУ Администрации Норильска списки привлеченных к работе лиц.
16:41   Моряки-североморцы попали в Книгу рекордов Вооруженных сил России. 16:30   Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам в соответствии с поручением президента.
16:21   Освидетельствование граждан специалистами бюро медико-социальной экспертизы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводится в заочной форме.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх