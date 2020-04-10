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10 апреля 2020, 12:43



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги деятельности предприятий за прошлый месяц.

В первой декаде прошедшего марта на ряде предприятий прошла заранее запланированная серия ремонтов, которые затронули практически всю технологическую цепочку Заполярного филиала. В частности, ремонты одновременно шли на Талнахской обогатительной фабрике, где меняли футеровку на самом большом в Норильске агрегате по измельчению руды. На руднике «Скалистый» восстанавливали барабан на подъемной машине вентиляционно-скипового ствола (ВСС-1), выдающего руду на поверхность. На руднике «Таймырский» ремонтировали бункер перегрузки руды, питающий сырьем ТОФ. На Надеждинском заводе прошел семисуточный ремонт второй технологической линии производства файнштейна. Что касается выполнения планов предприятиями, Борис Дзарданов сообщил, что горняки выполнили производственную задачу по добыче руды на 100,4%. Никеля в добытой руде – 114%, меди – 104%. Полученную от горняков руду обогатители талнахской фабрики переработали на 104%. На заводы отправлено 114% никель-пирротинового концентрата и 111% - медного. В прошлом месяце Надеждинский завод выпустил 100,7% файнштейна. Отгрузка потребителям на Кольскую ГМК и на финский завод Харьявалта выполнена в полном объеме. Металлурги медного завода перевыполнили план по производству черновой меди на 8%. Предприятие планомерно гасит отставание по выпуску катодной меди, которое было допущено с начала года. Рассчитывается, что в июне план будет выполнен. По словам Бориса Дзарданова, в непростых метеорологических условиях транспортники обеспечили выполнение графика доставки грузов предприятиям. Несколько раз в марте фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, в ходе которых отмечалось влияние атмосферных выбросов медного завода на городскую черту. На предприятии вводился режим снижения загрузки плавильного оборудования до улучшения ситуации. В общей сложности завод в прошлом месяце работал в таком режиме 14 часов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:128 Начальник производственного управления Борис Дзарданов отметил, что: «Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, предприятия продолжают успешно справляться с производственным заданием».В первой декаде прошедшего марта на ряде предприятий прошла заранее запланированная серия ремонтов, которые затронули практически всю технологическую цепочку Заполярного филиала. В частности, ремонты одновременно шли на Талнахской обогатительной фабрике, где меняли футеровку на самом большом в Норильске агрегате по измельчению руды. На руднике «Скалистый» восстанавливали барабан на подъемной машине вентиляционно-скипового ствола (ВСС-1), выдающего руду на поверхность. На руднике «Таймырский» ремонтировали бункер перегрузки руды, питающий сырьем ТОФ. На Надеждинском заводе прошел семисуточный ремонт второй технологической линии производства файнштейна.Что касается выполнения планов предприятиями, Борис Дзарданов сообщил, что горняки выполнили производственную задачу по добыче руды на 100,4%. Никеля в добытой руде – 114%, меди – 104%.Полученную от горняков руду обогатители талнахской фабрики переработали на 104%. На заводы отправлено 114% никель-пирротинового концентрата и 111% - медного.В прошлом месяце Надеждинский завод выпустил 100,7% файнштейна. Отгрузка потребителям на Кольскую ГМК и на финский завод Харьявалта выполнена в полном объеме.Металлурги медного завода перевыполнили план по производству черновой меди на 8%. Предприятие планомерно гасит отставание по выпуску катодной меди, которое было допущено с начала года. Рассчитывается, что в июне план будет выполнен.По словам Бориса Дзарданова, в непростых метеорологических условиях транспортники обеспечили выполнение графика доставки грузов предприятиям.Несколько раз в марте фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, в ходе которых отмечалось влияние атмосферных выбросов медного завода на городскую черту. На предприятии вводился режим снижения загрузки плавильного оборудования до улучшения ситуации. В общей сложности завод в прошлом месяце работал в таком режиме 14 часов.Фото Дениса Кожевникова