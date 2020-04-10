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10 апреля 2020, 12:48



«Взгляд в будущее» продолжает работу. Юные норильчане постигают азы анимационного искусства.

В рамках I этапа юные норильчане узнавали об основах анимации, посещали мастер-классы и учились у педагога «Экрана» работать в трех техниках: кукольной анимации, перекладке и покадровой рисованной анимации. Результатом их творчества стали мультипликационные этюды на тему «15 секунд из жизни мячика». В течение апреля участников II этапа проекта ждут онлайн-лекции на тему «Профориентация в мире мультфильмов: найди себя». Они смогут более углубленно погрузиться в изучение процесса создания мультипликационных работ. В цикле из 8 онлайн-лекций специалисты подробно расскажут о работе сценариста, режиссера, раскадровщика, режиссера монтажа, оператора, художника-постановщика, художника-аниматора, звукорежиссера и других профессиях, связанных с созданием мультфильмов. Также ребятам предстоит пройти два интересных психологических тренинга. Присоединиться к обучению в рамках II этапа могут подростки в возрасте от 10 до 18 лет, прошедшие регистрацию в проекте. Запись желающих по WhatsApp: 89135257206 с 10 до 18 часов в будние дни (режиссер-постановщик КВКО «Экран» Светлана Дмитриевна Кудряшова) Фото предоставлено кинокомплексом "Родина"

Просмотров:105 Воспитанники киновидеоклубного объединения «Экран» кинокомплекса «Родина» продолжают участие во II этапе Всероссийского проекта для подростков «Профориентация и анимация: взгляд в будущее». Этот масштабный проект реализует Ассоциация анимационного кино при поддержке Фонда президентских грантов.В рамках I этапа юные норильчане узнавали об основах анимации, посещали мастер-классы и учились у педагога «Экрана» работать в трех техниках: кукольной анимации, перекладке и покадровой рисованной анимации. Результатом их творчества стали мультипликационные этюды на тему «15 секунд из жизни мячика».В течение апреля участников II этапа проекта ждут онлайн-лекции на тему «Профориентация в мире мультфильмов: найди себя». Они смогут более углубленно погрузиться в изучение процесса создания мультипликационных работ.В цикле из 8 онлайн-лекций специалисты подробно расскажут о работе сценариста, режиссера, раскадровщика, режиссера монтажа, оператора, художника-постановщика, художника-аниматора, звукорежиссера и других профессиях, связанных с созданием мультфильмов. Также ребятам предстоит пройти два интересных психологических тренинга.Присоединиться к обучению в рамках II этапа могут подростки в возрасте от 10 до 18 лет, прошедшие регистрацию в проекте. Запись желающих по WhatsApp: 89135257206 с 10 до 18 часов в будние дни (режиссер-постановщик КВКО «Экран» Светлана Дмитриевна Кудряшова)Фото предоставлено кинокомплексом "Родина"