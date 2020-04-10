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10 апреля 2020, 12:57



Корейские врачи поделились опытом борьбы с коронавирусом с красноярскими коллегами.

Организатором мероприятия выступил Корейский институт развития индустрии здравоохранения (KHIDI) - государственное учреждение, подведомственное министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. Корейские эксперты рассказали о текущей ситуации по коронавирусу, поделились опытом борьбы с распространением инфекции. Врачи края приняли участие в дискуссии, изучили опыт работы корейских коллег в условиях пандемии, ознакомились с комплексом мер, направленных на сдерживание распространения опасного заболевания. Обсуждались не только тактика лечения, но и меры общественной безопасности, которые предпринимаются сегодня во всех странах. Корейские коллеги подчеркнули, что ключевыми звеньями успеха в борьбе с распространением инфекции является самоизоляция и дистанцирование – строгое соблюдение этих принципов обеспечивает до 30% успеха в предотвращении эпидемии.

Просмотров:152 В минздраве края состоялся дистанционный интерактивный семинар с Корейским медицинским центром по лечению коронавирусной инфекциии, посвященный теме борьбы с распространением COVID-19. В режиме видеоконференц-связи в семинаре приняли участие все лечебные учреждения края. Мероприятие прошло при поддержке Генерального консульства Республики Корея в Иркутске, представительства МИД России в Красноярске и администрации губернатора края.Организатором мероприятия выступил Корейский институт развития индустрии здравоохранения (KHIDI) - государственное учреждение, подведомственное министерству здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея.Корейские эксперты рассказали о текущей ситуации по коронавирусу, поделились опытом борьбы с распространением инфекции. Врачи края приняли участие в дискуссии, изучили опыт работы корейских коллег в условиях пандемии, ознакомились с комплексом мер, направленных на сдерживание распространения опасного заболевания. Обсуждались не только тактика лечения, но и меры общественной безопасности, которые предпринимаются сегодня во всех странах. Корейские коллеги подчеркнули, что ключевыми звеньями успеха в борьбе с распространением инфекции является самоизоляция и дистанцирование – строгое соблюдение этих принципов обеспечивает до 30% успеха в предотвращении эпидемии.