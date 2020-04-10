Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43196

10 апреля 2020, 12:58



Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса.

Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством государства. Рекомендации подготовлены при участии экспертного сообщества и нацелены на защиту здоровья населения и сохранность основ единого образовательного пространства на всей территории России. Система дошкольного образования продолжает обеспечивать уход и присмотр за детьми. В детских садах министерство рекомендует в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить работу групп с соблюдением всех профилактических мер. В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики. Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Среди подобных требований: - сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы; - корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени; - акцент на освоении нового учебного материала. Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами. При этом регионы имеют возможность принять следующие меры: - продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя ее на дистанционный формат, с учетом необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании онлайн-технологий; - изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

Просмотров:181 Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством государства.Рекомендации подготовлены при участии экспертного сообщества и нацелены на защиту здоровья населения и сохранность основ единого образовательного пространства на всей территории России.Система дошкольного образования продолжает обеспечивать уход и присмотр за детьми. В детских садах министерство рекомендует в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить работу групп с соблюдением всех профилактических мер. В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики.Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Среди подобных требований:- сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы;- корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени;- акцент на освоении нового учебного материала.Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами. При этом регионы имеют возможность принять следующие меры:- продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя ее на дистанционный формат, с учетом необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании онлайн-технологий;- изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.