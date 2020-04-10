Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43197

10 апреля 2020, 13:00



Приём заявок на конкурс «Добавь городу красок» завершается 30 апреля.

В направлении «Рисунок» принимают участие дети от 4 до 9 лет включительно. Тема направления «Рисунок» – «Мой папа на работе – супергерой». В направлении «Граффити» принимают участие подростки и молодёжь от 10 до 35 лет включительно. От художников ждут эскизы по теме «Полярное притяжение». Работы победителей этого направления станут основой для оформления здания 2-го корпуса Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, расположенного на ул. 50 лет Октября, поэтому одно из обязательных условий – эскизы граффити, в части выбранной цветовой гаммы и смыслового наполнения, должны быть выполнены с учётом окружающего городского пространства. Преимущество имеют работы, сюжетно и стилистически гармонирующие со зданием возводимого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка», расположенного в районе дома по адресу: ул. 50 лет Октября, 6а. Для участников по направлению «Граффити» будут организованы удалённые мастер- классы. Подать заявку на участие необходимо до 30 апреля. Подробнее узнать об условиях участия, найти образец заявки и шаблон для эскиза граффити можно в управлении корпоративных проектов или на портале "НОРНИКЕЛЬ" в корпоративной сети (вкладка ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ЗФ/УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ), а также по ссылке vk.com/dobavgorodukrasok. Задать вопросы можно также по телефону главному специалисту управления корпоративных проектов ЗФ “Норникеля” Гладкой Наталье Ивановне, тел.: (3919) 25-81-34, 25-81-62; С 2014 года конкурс предлагает большим и маленьким жителям Большого Норильска по-другому взглянуть на окружающее пространство и поучаствовать в изменении социальной среды города. Благодаря конкурсу преобразились многие значимые городские объекты, а по улицам курсируют автобусы, украшенные детскими рисунками. Фото Ирины Яринской

Просмотров:110 Ставший уже традиционным конкурс «Норникеля» «Добавь городу красок» проводится по двум направлениям – «Рисунок» и «Граффити» (стрит-арт). Участие в конкурсе индивидуальное.В направлении «Рисунок» принимают участие дети от 4 до 9 лет включительно. Тема направления «Рисунок» – «Мой папа на работе – супергерой».В направлении «Граффити» принимают участие подростки и молодёжь от 10 до 35 лет включительно. От художников ждут эскизы по теме «Полярное притяжение». Работы победителей этого направления станут основой для оформления здания 2-го корпуса Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, расположенного на ул. 50 лет Октября, поэтому одно из обязательных условий – эскизы граффити, в части выбранной цветовой гаммы и смыслового наполнения, должны быть выполнены с учётом окружающего городского пространства. Преимущество имеют работы, сюжетно и стилистически гармонирующие со зданием возводимого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка», расположенного в районе дома по адресу: ул. 50 лет Октября, 6а. Для участников по направлению «Граффити» будут организованы удалённые мастер- классы.Подать заявку на участие необходимо до 30 апреля. Подробнее узнать об условиях участия, найти образец заявки и шаблон для эскиза граффити можно в управлении корпоративных проектов или на портале "НОРНИКЕЛЬ" в корпоративной сети (вкладка ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ЗФ/УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ), а также по ссылке vk.com/dobavgorodukrasok. Задать вопросы можно также по телефону главному специалисту управления корпоративных проектов ЗФ “Норникеля” Гладкой Наталье Ивановне, тел.: (3919) 25-81-34, 25-81-62;С 2014 года конкурс предлагает большим и маленьким жителям Большого Норильска по-другому взглянуть на окружающее пространство и поучаствовать в изменении социальной среды города. Благодаря конкурсу преобразились многие значимые городские объекты, а по улицам курсируют автобусы, украшенные детскими рисунками.Фото Ирины Яринской