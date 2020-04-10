Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43198

10 апреля 2020, 13:08



Около 23 часов вечера вчера, 9 апреля, сильный ветер повредил крышу дома № 4 на улице Комсомольской.

Рабочие приступят к восстановлению кровли сразу после того, как будет снято штормовое предупреждение. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:231 По рассказам жильцов первого подъезда, в квартирах сразу пропало отопление и кабельное телевидение. Обломки кирпича, стропил, кровельной жести и мусора были снесены во двор, поскольку ветер был со стороны озера Долгого. Уже утром 10 апреля аварийная бригада управляющей компании восстановила отопление в доме. По словам сантехников Заполярного жилищного треста, порывом ветра кровлю со стропилами снесло с угла во двор, и оголившиеся коммуникации переморозило.Рабочие приступят к восстановлению кровли сразу после того, как будет снято штормовое предупреждение.Фото Дениса Кожевникова