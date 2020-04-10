Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43199

10 апреля 2020, 16:04



Приём заявок на участие в ежегодном городском конкурсе молодёжных проектов продолжается.

Конкурс проводится по приоритетным направлениям в области молодежной политики: - «Арт-парад» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере поддержки молодежного творчества и молодежных субкультур; - «Добровольчество» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития добровольчества в молодежной среде; - «Волонтеры Победы» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи; - «Ассоциация военно-патриотических клубов» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития и сохранения исторической памяти, преемственности и краеведения, гражданского образования и военно-патриотического воспитания, а также исторической реконструкции; - «Моя территория» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере благоустройства территории через создание или улучшение объектов общего постоянного пользования, а также организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников; - «Объединение спортивной молодежи» - проекты, направленные на пропаганду студенческого спорта и здорового образа жизни, а также развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса; - «Информационный поток» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в информационное сопровождение и публичное освещение молодежных мероприятий; - «Открытые пространства» – проекты, направленные на создание условий для работы, учебы молодых людей, а также неформального образования молодежи; - «Киберспорт» – проекты, направленные на содействие развитию спортивных соревнований с использованием компьютерных технологий; - «Молодые семьи» - проекты, направленные на реализацию мероприятий в отношении молодых семей и молодых специалистов, работающих с семьями; - «Российское движение школьников» (включая движение «Юнармия») – проекты, направленные на развитие движения, создание условий для развития и воспитания школьников. Получить консультацию по участию в конкурсе можно по телефонам: 8-903-989-80-01, 8-913-493-63-41 или по электронной почте ump@norilsk-city.ru, 89039897001@list.ru.

Просмотров:187 Приём заявок стартовал 1 апреля. В 2020 году призовой фонд конкурса составляет 600 000 рублей. Авторы проектов-победителей получат до 100 000 рублей на реализацию своих идей. За 7 лет в конкурсе приняли участие более 220 молодых людей. Победителями стали 42 человека.Конкурс проводится по приоритетным направлениям в области молодежной политики:- «Арт-парад» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере поддержки молодежного творчества и молодежных субкультур;- «Добровольчество» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития добровольчества в молодежной среде;- «Волонтеры Победы» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи;- «Ассоциация военно-патриотических клубов» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере развития и сохранения исторической памяти, преемственности и краеведения, гражданского образования и военно-патриотического воспитания, а также исторической реконструкции;- «Моя территория» – проекты, направленные на реализацию мероприятий в сфере благоустройства территории через создание или улучшение объектов общего постоянного пользования, а также организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников;- «Объединение спортивной молодежи» - проекты, направленные на пропаганду студенческого спорта и здорового образа жизни, а также развитие и поддержку инициатив молодых людей в сфере физической культуры, фитнеса;- «Информационный поток» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в информационное сопровождение и публичное освещение молодежных мероприятий;- «Открытые пространства» – проекты, направленные на создание условий для работы, учебы молодых людей, а также неформального образования молодежи;- «Киберспорт» – проекты, направленные на содействие развитию спортивных соревнований с использованием компьютерных технологий;- «Молодые семьи» - проекты, направленные на реализацию мероприятий в отношении молодых семей и молодых специалистов, работающих с семьями;- «Российское движение школьников» (включая движение «Юнармия») – проекты, направленные на развитие движения, создание условий для развития и воспитания школьников.Получить консультацию по участию в конкурсе можно по телефонам: 8-903-989-80-01, 8-913-493-63-41 или по электронной почте ump@norilsk-city.ru, 89039897001@list.ru.