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10 апреля 2020, 19:09



Ветераны боевых действий вошли в льготную категорию при переселении с севера Красноярского края.

Напомним, ранее в данный перечень входили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а только затем пенсионеры. Главным условием получения льготы ветеранам боевых действий является стаж работы в северных районах края не менее 15 лет. Отметим, законопроект подготовлен после обращения таймырцев - ветеранов боевых действий к депутатам Законодательного собрания Красноярского края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:211 Ветераны боевых действий включены в перечень льготных категорий граждан, которым предоставляются выплаты на приобретение жилья при переселении с Севера. Соответствующие изменения внесены в закон Красноярского края «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края».Напомним, ранее в данный перечень входили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а только затем пенсионеры.Главным условием получения льготы ветеранам боевых действий является стаж работы в северных районах края не менее 15 лет.Отметим, законопроект подготовлен после обращения таймырцев - ветеранов боевых действий к депутатам Законодательного собрания Красноярского края.Фото Владимира Макушкина