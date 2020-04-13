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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:04 Читаем и рисуем. Библиотека № 4 приглашает норильчан принять участие в творческом конкурсе.
17:08 Двое норильчан заразились коронавирусом.
15:57 Норильчанин наворовал телефонного кабеля на 140 тысяч рублей.
15:44 В Норильск Северным морским путем доставили 175 новых лифтов.
15:06 В крае вводится временное ограничение для движения грузового транспорта. Въезд в Алыкель закроют 20 мая.
13:52 На этой неделе штрафы за нарушение самоизоляции будут увеличены.
12:41 В Красноярском крае работают шесть лабораторий для тестирования людей на коронавирус, в их числе одна – в Норильске.
12:29 Государство поможет театрам во время пандемии.
12:12 Всероссийскую перепись населения планируют перенести на 2021 год.
11:32 Полицейские провели профилактическую беседу по соблюдению условий самоизоляции с норильчанином, выгуливающим кота.
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