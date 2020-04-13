Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43201

13 апреля 2020, 10:33



Расширен перечень работающих организаций.

Ходатайство о том, чтобы в нашем городе смогли возобновить работу отдельные сферы малого бизнеса, было направлено в правительство Красноярского края. Согласно опубликованному документу, работу могут возобновить салоны красоты при наличии медицинской лицензии, организации, осуществляющие техническое обслуживание транспорта, ремонт бытовой техники, сервисное обслуживание компьютеров. Кроме того, вернутся к привычной деятельности фирмы, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, обеспечивающие производство и доставку продовольственных и непродовольственных товаров, деятельность по содержанию животных. Мониторинг эпидемиологической ситуации будет продолжен, в связи с чем возможно как расширение, так и сокращение списка организаций, допущенных к работе. С полным перечнем организаций, которые могут работать в период самоизоляции, можно ознакомиться по ссылке: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/65652. Фото из открытых источников

Просмотров:458 Предложения Норильска, сформированные администрацией города и Агентством развития Норильска, нашли отражение в новом указе губернатора.Ходатайство о том, чтобы в нашем городе смогли возобновить работу отдельные сферы малого бизнеса, было направлено в правительство Красноярского края.Согласно опубликованному документу, работу могут возобновить салоны красоты при наличии медицинской лицензии, организации, осуществляющие техническое обслуживание транспорта, ремонт бытовой техники, сервисное обслуживание компьютеров. Кроме того, вернутся к привычной деятельности фирмы, оказывающие бухгалтерские и аудиторские услуги, обеспечивающие производство и доставку продовольственных и непродовольственных товаров, деятельность по содержанию животных.Мониторинг эпидемиологической ситуации будет продолжен, в связи с чем возможно как расширение, так и сокращение списка организаций, допущенных к работе.С полным перечнем организаций, которые могут работать в период самоизоляции, можно ознакомиться по ссылке: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/65652.Фото из открытых источников