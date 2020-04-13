Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43202

13 апреля 2020, 10:56



Вылететь из Норильска в Красноярск в течение этого месяца можно только 17, 24 и 29 числа и то только по особому случаю.

Форма заявления размещена на сайте администрации города норильск.рф. Подробная информация по телефону 43-71-57. Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице Красноярского края, а также снижением пассажирской активности полеты по указанному маршруту временно прекращены. Фото аэропорта "Норильск"

Просмотров:388 Администрация города Норильска напоминает: для того чтобы приобрести авиабилет для перелёта по маршруту Норильск - Красноярск, необходимо заполнить заявление в межведомственную комиссию. В нём необходимо указывать свои личные данные и причину перелёта. Заявление необходимо направить на электронную почту avia@norilsk-city.ru либо по номеру 8-913-530-66-26 (мессенджер WhatsApp).Форма заявления размещена на сайте администрации города норильск.рф. Подробная информация по телефону 43-71-57.Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице Красноярского края, а также снижением пассажирской активности полеты по указанному маршруту временно прекращены.Фото аэропорта "Норильск"