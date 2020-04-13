Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43203

13 апреля 2020, 11:32



Полицейские провели профилактическую беседу по соблюдению условий самоизоляции с норильчанином, выгуливающим кота.

Видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина прогуливается со своим питомцем в одном из дворов Норильска, была опубликована в социальных сетях. При этом пользователи усмотрели в его действиях признаки жестокого обращения с животным. Сотрудники полиции установили личность героя видео. 38-летний мужчина пояснил, что какого-либо вреда питомцу не было причинено. Кроме того, он выгуливает его регулярно. В ходе проверки по месту жительства участковый не заметил у животного каких-либо травм. В действиях гражданина жестокого обращения с животными не усматривается. Полицейские провели с ним профилактическую беседу, в том числе по соблюдению условий самоизоляции. Фото норильск.24.мвд.рф

Просмотров:442 Видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина прогуливается со своим питомцем в одном из дворов Норильска, была опубликована в социальных сетях. При этом пользователи усмотрели в его действиях признаки жестокого обращения с животным.Сотрудники полиции установили личность героя видео. 38-летний мужчина пояснил, что какого-либо вреда питомцу не было причинено. Кроме того, он выгуливает его регулярно. В ходе проверки по месту жительства участковый не заметил у животного каких-либо травм.В действиях гражданина жестокого обращения с животными не усматривается. Полицейские провели с ним профилактическую беседу, в том числе по соблюдению условий самоизоляции.Фото норильск.24.мвд.рф