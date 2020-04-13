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13 апреля 2020, 12:12



Всероссийскую перепись населения планируют перенести на 2021 год.

Руководство Росстата уверено, что смещение сроков не повлияет на качество и результат переписи. Наоборот, появится возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России. «Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных, – считает руководитель Росстата Павел Малков. – У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации». Сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством Российской Федерации. Отметим, что перепись в отдаленных и труднодоступных территориях страны должна была начаться с 1 апреля 2020 года, однако в условиях повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции и введения режима карантина было принято решение перенести начало переписи на более позднее время.

Просмотров:264 Федеральная служба государственной статистики выступила с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения на 2021 год. Ее основной этап должен был стартовать в октябре 2020 года.Руководство Росстата уверено, что смещение сроков не повлияет на качество и результат переписи. Наоборот, появится возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России.«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных, – считает руководитель Росстата Павел Малков. – У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации».Сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством Российской Федерации.Отметим, что перепись в отдаленных и труднодоступных территориях страны должна была начаться с 1 апреля 2020 года, однако в условиях повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции и введения режима карантина было принято решение перенести начало переписи на более позднее время.