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13 апреля 2020, 12:29

Государство поможет театрам во время пандемии.


Режим самоизоляции лишил культурные учреждения половины их дохода. Около 100 миллионов рублей потеряют крупные театры в период самоизоляции — зрители сдают билеты на несостоявшиеся спектакли, места на летние постановки впрок никто не выкупает, пишет «Парламентская газета». В этих условиях Министерство культуры уже прорабатывает план финансовой помощи подведомственным учреждениям, заявила 8 апреля министр Ольга Любимова.
Учреждения культуры закрылись одними из первых в стране — 17 марта министерство распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные театры, филармонии, цирки и другие организации культуры и искусства.
«Тогда ещё работали салоны красоты, фитнес-центры, а театры уже приостановили свою работу, — напоминает первый зампред думского Комитета по культуре Ольга Казакова. — Поэтому они первыми и начали нести убытки».
Депутаты, по её словам, двумя руками за предложение Ольги Любимовой, которая 8 апреля на встрече с худруком Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим сообщила, что «прорабатывается возможность финансовой помощи в части компенсации недополученных доходов». В Минкультуры готовят обоснованную сумму, которая может быть выдана театрам из резервного фонда, пояснила Казакова. Речь идёт не только о поддержке Мельпомены, но и о музеях, концертных залах, филармониях — то есть всех учреждениях культуры, работа которых зависит от платных услуг.
Бытует мнение, что федеральный театр получает деньги из бюджета и живёт только на эти средства. На самом деле, говорит директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, «чтобы выжить, мы сами должны заработать столько же, сколько получаем от государства». По его словам, выделенных денег театру хватает, чтобы покрыть только 50 процентов расходов.
«Поэтому мы надеемся на помощь государства, ведь культура — одна из главных пострадавших от пандемии отраслей. Что касается проработки Минкультуры возможности оказания финансовой помощи в этой ситуации, то речь идёт именно о восстановлении наших выпадающих доходов, средства от которых мы тратили на выплату зарплат, оплату налогов и коммуналки», — рассказал он.
Сейчас все сотрудники Вахтанговского театра получают зарплаты, никого не перевели на сокращённый рабочий день. Это, отметил Крок, касается каждого — от гардеробщицы до народных артистов России или — как Василий Семёнович Лановой — народных артистов Советского Союза. «Все получат среднемесячную зарплату, — пояснил директор театра. — Надеюсь, что примеру Министерства культуры последуют и все региональные министерства, департаменты культуры и также позаботятся о своих подведомственных учреждениях».
В регионах такой подсчёт уже начался, заверила Казакова: многие учреждения культуры находятся на балансе муниципалитетов и субъектов, и сегодня главная задача — не допустить перебоев с выплатами зарплат артистам.
В «Ленкоме» Марка Захарова выплаты не задерживают — правда, если специалисты, задействованные в постановочной части, ничего не теряют в период пандемии, то у артистов ситуация иная.
«У нас балльная система оплаты труда, — сообщил директор театра Марк Варшавер, — это значит, что заработок рассчитывается исходя из коэффициента трудового участия, то есть актёру платят за каждый выход на сцену».
Все театры, по его словам, сегодня несут великие убытки — до 30 апреля необходимо вернуть зрителям стоимость билетов за все несостоявшиеся постановки.
«Мы, конечно, это сделаем, и даже раньше крайнего срока, но нужно понимать, что наш театр за период с 17 марта по 30 апреля потеряет около 100 миллионов рублей», — подчеркнул Варшавер.
В «Ленкоме» уже появился новый репертуарный план до середины июля, но сейчас зрители не покупают билеты на будущее, отмечает директор театра, поэтому поддержка государства важна, как никогда.
Что же касается Норильского Заполярного театра драмы, то директор Ирина Куцая для журналистов не даёт оценок потерям, которые несёт учреждение. Однако, безусловно, помощь учредителей нашему театру тоже очень нужна.
Фото Владимира Макушкина
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