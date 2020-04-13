Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43206

13 апреля 2020, 12:41



В Красноярском крае работают шесть лабораторий для тестирования людей на коронавирус, в их числе одна – в Норильске.

В Роспотребнадзоре пояснили, что уже определили, как будут доставлять в эти центры биоматериал от подлежащих проверке людей. По количеству проведенных исследований на COVID-19 Красноярский край сейчас входит в десятку лидеров по стране. С 15 февраля 2020 года лаборатории провели более 17 тысяч таких анализов. В частном порядке сделать анализ на коронавирус до сих пор невозможно. Красноярский центр «Ситилаб» (бывший «ИХМИ»), анонсировавший начало таких исследований с 8 апреля, закрыл запись. В центре обещают начать её не раньше середины следующей недели. Информацию о порядке проведения анализов на коронавирус можно получить по телефону горячей линии 8-800-100- 56-53.

Просмотров:996 Как рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора, первым тесты на новую коронавирусную инфекцию в Красноярске начал делать Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Теперь заработали Сибирский клинический центр ФМБА России, Центр лабораторных технологий АБВ и Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Также анализы выполняет Центр гигиены и эпидемиологии № 51 ФМБА России (Железногорск) и Норильская межрайонная детская больница. Об этом сообщает сегодня портал newslab.ru.В Роспотребнадзоре пояснили, что уже определили, как будут доставлять в эти центры биоматериал от подлежащих проверке людей. По количеству проведенных исследований на COVID-19 Красноярский край сейчас входит в десятку лидеров по стране. С 15 февраля 2020 года лаборатории провели более 17 тысяч таких анализов.В частном порядке сделать анализ на коронавирус до сих пор невозможно. Красноярский центр «Ситилаб» (бывший «ИХМИ»), анонсировавший начало таких исследований с 8 апреля, закрыл запись. В центре обещают начать её не раньше середины следующей недели.Информацию о порядке проведения анализов на коронавирус можно получить по телефону горячей линии 8-800-100- 56-53.