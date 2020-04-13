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13 апреля 2020, 13:52



На этой неделе штрафы за нарушение самоизоляции будут увеличены.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции с 19 апреля будут следующими: для физлиц — до 3 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — 1 тысяча рублей); для должностных лиц — до 30 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — 4 тысячи рублей); для юридических лиц — до 200 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — до 30 тысяч рублей). Также законом предусмотрена возможность повторного привлечения к ответственности за данное нарушение с повышенными штрафами. Для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:540 Уже в конце этой недели на территории Красноярского края вступят в силу поправки в закон, увеличивающие размер штрафов за нарушение самоизоляции в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие изменения депутаты Заксобрания края внесли в статью 9.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». А начнут действовать поправки в это воскресенье, 19 апреля. Они значительно ужесточат штрафные санкции за нарушение самоизоляции.Штрафы за нарушение режима самоизоляции с 19 апреля будут следующими: для физлиц — до 3 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — 1 тысяча рублей);для должностных лиц — до 30 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — 4 тысячи рублей);для юридических лиц — до 200 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — до 30 тысяч рублей).Также законом предусмотрена возможность повторного привлечения к ответственности за данное нарушение с повышенными штрафами. Для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.Фото Владимира Макушкина