Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43209

13 апреля 2020, 15:06



В крае вводится временное ограничение для движения грузового транспорта. Въезд в Алыкель закроют 20 мая.

На дороге «Подъезд к аэропорту Алыкель г. Норильска» ограничение будет действовать с 20 мая по 18 июня 2020 года. Ограничение вводится в связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги. Ограничение распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн, трехосную – 4 тонны. Возможные маршруты объездов автодорог, на которых вводится временное ограничение, отсутствуют. На дорогах установят дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», а также знаки дополнительной информации. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:962 С 13 апреля по 12 мая на региональных и межмуниципальных дорогах края вводится временное ограничение для проезда грузового транспорта, сообщает официальный портал Красноярского края.На дороге «Подъезд к аэропорту Алыкель г. Норильска» ограничение будет действовать с 20 мая по 18 июня 2020 года.Ограничение вводится в связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги. Ограничение распространяется на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн, трехосную – 4 тонны.Возможные маршруты объездов автодорог, на которых вводится временное ограничение, отсутствуют.На дорогах установят дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», а также знаки дополнительной информации.Фото Владимира Макушкина