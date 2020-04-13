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13 апреля 2020, 15:44



В Норильск Северным морским путем доставили 175 новых лифтов.

Всего в регион завезли 241 единицу лифтов и лифтового оборудования. Поставщик – белорусский «Могилевлифтмаш». Помимо Норильска 66 лифтов доставили в Красноярск. Кроме того, еще 55 единиц изготовили на лифтовом заводе в самом Красноярске. Конструкции готовы к отгрузке в территории. «Еженедельно в регион поступает новое лифтовое оборудование, уже начались первые работы по его монтажу», – отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов. Он добавил, что к реализации программы капремонта на 2020-2022 годы край приступил еще в конце прошлого года. Тогда по конкурсу определили подрядные организации, которые займутся заменой лифтов. За три года в крае планируется заменить более трех тысяч лифтов. Более тысячи лифтов обновят почти в 300 домах Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Назарова, Норильска, Сосновоборска, Шарыпова, на Таймыре и в Кежемском районе. Кроме того, в этом году планируется дополнительно включить в план замену еще более двух тысяч лифтов.

Просмотров:462 Они предназначены для замены устаревшего оборудования по программе капитального ремонта многоквартирных домов.Всего в регион завезли 241 единицу лифтов и лифтового оборудования. Поставщик – белорусский «Могилевлифтмаш». Помимо Норильска 66 лифтов доставили в Красноярск. Кроме того, еще 55 единиц изготовили на лифтовом заводе в самом Красноярске. Конструкции готовы к отгрузке в территории.«Еженедельно в регион поступает новое лифтовое оборудование, уже начались первые работы по его монтажу», – отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов. Он добавил, что к реализации программы капремонта на 2020-2022 годы край приступил еще в конце прошлого года. Тогда по конкурсу определили подрядные организации, которые займутся заменой лифтов.За три года в крае планируется заменить более трех тысяч лифтов.Более тысячи лифтов обновят почти в 300 домах Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Назарова, Норильска, Сосновоборска, Шарыпова, на Таймыре и в Кежемском районе. Кроме того, в этом году планируется дополнительно включить в план замену еще более двух тысяч лифтов.