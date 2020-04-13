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13 апреля 2020, 15:57



Норильчанин наворовал телефонного кабеля на 140 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото из открытых источников

Просмотров:275 44-летний мужчина задержан и обвиняется в 6 кражах. Всего злоумышленник похитил 238 метров кабеля, сумма ущерба составила почти 140 тысяч рублей. Похищенное имущество норильчанин сдавал частями в пункт приёма цветных металлов.Полицейские завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Фото из открытых источников