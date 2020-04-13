Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43212

13 апреля 2020, 17:08



Двое норильчан заразились коронавирусом.

По данным ведомства на 14 часов 13 апреля, в регионе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Большинство из них – 79 - у жителей Красноярска. В 20 других городах и районах Красноярского края зарегистрированы единичные случаи. Все пациенты находятся в изолированных боксах. Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 676 жителей нашего региона, в том числе 155 норильчан. Добавим, что сейчас подтверждение анализов проходит в Красноярске - лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии стала референс-центром для подтверждения коронавирусной инфекции. Краевой минздрав рекомендует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции. В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы медицинских служб и мерам профилактики. Всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Амбулаторную медицинскую помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организует на дому поликлиника по месту жительства. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:813 Их диагноз подтвердился в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Сейчас пациенты находятся в стационаре, их состояние нетяжёлое. Вернулись ли они из отпуска, связаны ли родственными связями, были ли у них контакты с кем-либо на территории города – специалисты Роспотребнадзора не поясняют. При этом настойчиво всем рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.По данным ведомства на 14 часов 13 апреля, в регионе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Большинство из них – 79 - у жителей Красноярска. В 20 других городах и районах Красноярского края зарегистрированы единичные случаи. Все пациенты находятся в изолированных боксах.Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 676 жителей нашего региона, в том числе 155 норильчан.Добавим, что сейчас подтверждение анализов проходит в Красноярске - лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии стала референс-центром для подтверждения коронавирусной инфекции.Краевой минздрав рекомендует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы медицинских служб и мерам профилактики.Всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Амбулаторную медицинскую помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организует на дому поликлиника по месту жительства.Фото Владимира Макушкина