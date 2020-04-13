Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43213

13 апреля 2020, 18:04



Читаем и рисуем. Библиотека № 4 приглашает норильчан принять участие в творческом конкурсе.

В конкурсе «Книжный натюрморт» могут принять участие горожане от шести лет и старше. Для этого достаточно нарисовать или составить и сфотографировать композицию с прочитанной книгой, придумать слоган (девиз) в пользу чтения, литературы или библиотеки. Фотографию того, что получилось, до 29 апреля надо отправить на электронную почту: cbs.colnce@mail.ru. Итоги конкурса будут опубликованы 30 апреля на официальном сайте Централизованной библиотечной системы и в социальных сетях.

Просмотров:206 В конкурсе «Книжный натюрморт» могут принять участие горожане от шести лет и старше. Для этого достаточно нарисовать или составить и сфотографировать композицию с прочитанной книгой, придумать слоган (девиз) в пользу чтения, литературы или библиотеки. Фотографию того, что получилось, до 29 апреля надо отправить на электронную почту: cbs.colnce@mail.ru.Итоги конкурса будут опубликованы 30 апреля на официальном сайте Централизованной библиотечной системы и в социальных сетях.