Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43214

14 апреля 2020, 11:46



Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с коронавирусом.

Так, мошенники предлагают выплатить «компенсации за ущерб от вируса», а вместо этого собирают сведения о банковских картах и персональные данные. В других случаях людям сообщают, что их подозревают в контакте с заразившимся коронавирусом и предлагают сдать анализы за 5 000 рублей. Также преступники звонят людям от имени сотрудников больниц, говорят о серьезных проблемах по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие препараты. В качестве лекарств используют безвредные пищевые добавки. Мошенники используют тему коронавируса, устраивая рассылки в соцсетях и мессенджерах, сообщил Станислав Кузнецов. Кроме того, для афер создают домены, содержащие название сервиса видеосвязи Zoom. Центробанк в начале апреля обнаружил, что мошенники на фоне распространения COVID-19 обещают людям предоставить отсрочку по кредитам, выплатить компенсации и вернуть деньги за авиабилеты. В случае подобных звонков гражданам рекомендуют проверять информацию, перезванивая в банк.

Просмотров:292 Сбербанк обнаружил несколько мошеннических схем, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.Так, мошенники предлагают выплатить «компенсации за ущерб от вируса», а вместо этого собирают сведения о банковских картах и персональные данные. В других случаях людям сообщают, что их подозревают в контакте с заразившимся коронавирусом и предлагают сдать анализы за 5 000 рублей.Также преступники звонят людям от имени сотрудников больниц, говорят о серьезных проблемах по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие препараты. В качестве лекарств используют безвредные пищевые добавки.Мошенники используют тему коронавируса, устраивая рассылки в соцсетях и мессенджерах, сообщил Станислав Кузнецов. Кроме того, для афер создают домены, содержащие название сервиса видеосвязи Zoom.Центробанк в начале апреля обнаружил, что мошенники на фоне распространения COVID-19 обещают людям предоставить отсрочку по кредитам, выплатить компенсации и вернуть деньги за авиабилеты.В случае подобных звонков гражданам рекомендуют проверять информацию, перезванивая в банк.