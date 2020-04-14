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14 апреля 2020, 12:04



Александр Усс разрешил прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но с соблюдением социальной дистанции и иных предписаний.

Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в ранее подписанный указ о самоизоляции. Тем самым он разрешил жителям региона гулять с детьми в закрытых колясках возле дома и на расстоянии 3-х метров от других людей; заниматься спортом и физкультурой на улице самостоятельно или семьёй; ездить на дачу для садоводства и огородничества; участвовать в похоронах и другое. Полный текст документа по ссылке zakon.krskstate.ru/0/doc/65693. «Мы должны дать возможность людям чувствовать себя более свободно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - пояснил своё решение руководитель региона. Также он сообщил, что, скорее всего, в течение этой недели край перейдёт на оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом в амбулаторной форме. По словам Александра Усса, опыт зарубежных стран и России свидетельствует о том, что госпитализация требуется не более 20% заболевших. На данный момент в Красноярском крае тяжёлых случаев единицы. «Сегодня из 110 человек на аппаратах ИВЛ находятся двое наших красноярцев пожилого возраст: одному - 80 лет, другому - 66. Поэтому, когда наши инфицированные земляки-красноярцы будут иногда не иметь симптомов, а иногда переживать это заболевание как обычные ОРВИ и грипп, они не будут госпитализированы, а будут находиться дома под наблюдением врачей, под наблюдением поликлиник», - рассказал Александр Усс.

Просмотров:460 Губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в ранее подписанный указ о самоизоляции. Тем самым он разрешил жителям региона гулять с детьми в закрытых колясках возле дома и на расстоянии 3-х метров от других людей; заниматься спортом и физкультурой на улице самостоятельно или семьёй; ездить на дачу для садоводства и огородничества; участвовать в похоронах и другое. Полный текст документа по ссылке zakon.krskstate.ru/0/doc/65693.«Мы должны дать возможность людям чувствовать себя более свободно при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - пояснил своё решение руководитель региона.Также он сообщил, что, скорее всего, в течение этой недели край перейдёт на оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом в амбулаторной форме. По словам Александра Усса, опыт зарубежных стран и России свидетельствует о том, что госпитализация требуется не более 20% заболевших. На данный момент в Красноярском крае тяжёлых случаев единицы.«Сегодня из 110 человек на аппаратах ИВЛ находятся двое наших красноярцев пожилого возраст: одному - 80 лет, другому - 66. Поэтому, когда наши инфицированные земляки-красноярцы будут иногда не иметь симптомов, а иногда переживать это заболевание как обычные ОРВИ и грипп, они не будут госпитализированы, а будут находиться дома под наблюдением врачей, под наблюдением поликлиник», - рассказал Александр Усс.