Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43216

14 апреля 2020, 12:06



«Норникель» выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия.

По данным компании, уже закуплены лекарства, медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких и тест-системы на выявление коронавируса. В Норильске и на Кольском полуострове будут развёрнуты две стационарные лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции. В Норильске число коек в инфекционном отделении городской больницы увеличено с 45 до 100, при неблагоприятном развитии ситуации оно может быть доведено до одной тысячи. В Мурманской области для обсервации выделен корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест. В Мончегорске организовано 40 взрослых и 20 детских дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе организовано дополнительно порядка 30 коек, и подготовлена обсервация на 20 мест. На средства компании на базе Мончегорской больницы создано инфекционное отделение для больных с коронавирусной инфекцией на 54 пациента. Всего в апреле на закупку медоборудования и средств защиты компания потратила порядка 3 млрд рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:295 Выделенные деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы «Норникель», а также на дополнительную социальную поддержку сотрудников малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.По данным компании, уже закуплены лекарства, медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции лёгких и тест-системы на выявление коронавируса. В Норильске и на Кольском полуострове будут развёрнуты две стационарные лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции. В Норильске число коек в инфекционном отделении городской больницы увеличено с 45 до 100, при неблагоприятном развитии ситуации оно может быть доведено до одной тысячи.В Мурманской области для обсервации выделен корпоративный профилакторий «Кольский» на 120 мест. В Мончегорске организовано 40 взрослых и 20 детских дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе организовано дополнительно порядка 30 коек, и подготовлена обсервация на 20 мест. На средства компании на базе Мончегорской больницы создано инфекционное отделение для больных с коронавирусной инфекцией на 54 пациента. Всего в апреле на закупку медоборудования и средств защиты компания потратила порядка 3 млрд рублей.Фото Владимира Макушкина