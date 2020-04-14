Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43217

14 апреля 2020, 12:11



Повреждённые ветром кровли норильских домов восстановят.

Сейчас подсчитывают ущерб и ведут восстановительные работы все управляющие компании, кроме «Северного Быта» и «Северного управдома» - на их подведомственных территориях повреждений нет. Наибольший ущерб штормовой ветер причинил «Заполярному жилищному тресту» - коммунальщикам придётся восстанавливать три дома, на которые пришёлся основной удар стихии: Ленинский пр., 3, Ленинский пр., 5, и Комсомольская, 4. В последнем повреждения самые масштабные. Напомню, около 23 часов 9 апреля порывом ветра полностью сорвало кровлю, оголившиеся коммуникации перемёрзли. Дом простоял без отопления несколько часов. Теперь Комсомольской, 4 требуется капитальный ремонт. В других домах потребуется отремонтировать кровельные площади, воздуховоды, ограничители, отливы, цокольные забирки, навесы..... В воскресенье после снятия штормового предупреждения управляющие компании приступили к устранению повреждений. Но не везде коммунальщики могут справиться своими силами. Помощь им готовы оказать специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства – совместно будут произведены подсчёты, составлены сметы. По словам Константина Купреенко, деньги из резервного фонда на восстановление повреждённых норильских крыш уже выделены. Ремонты начнутся, как только станет понятен полный объём восстановительных работ. Если окажется, что нужных материалов на территории нет, вопрос доставки решат оперативно. Пока же УК займутся монтажом временных укрытий, чтобы избежать залития верхних этажей пострадавших домов. Как отметил Константин Купреенко, от шторма пострадали в основном старые кровли, которые были внесены в план ремонтов на этот год. Крыши, отремонтированные в прошлом-позапрошлом годах, успешно выдержали экзамен на прочность. Ветер повредил также некоторые объекты улично-дорожной сети и световые композиции. Из строя были выведены 12 дорожных знаков, три светофорных объекта, 19 элементов праздничной иллюминации, 96 световых деревьев. Все они также будут восстановлены, некоторые своими силами, некоторые с привлечением подрядных организаций, заверил Константин Купреенко. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:386 Из-за разгула стихии с 9 по 11 апреля в Норильске пострадало около 30 многоквартирных домов, девять муниципальных зданий, объекты улично-дорожной сети и части городской иллюминации. Итоги штормовых дней подвёл начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко.Сейчас подсчитывают ущерб и ведут восстановительные работы все управляющие компании, кроме «Северного Быта» и «Северного управдома» - на их подведомственных территориях повреждений нет. Наибольший ущерб штормовой ветер причинил «Заполярному жилищному тресту» - коммунальщикам придётся восстанавливать три дома, на которые пришёлся основной удар стихии: Ленинский пр., 3, Ленинский пр., 5, и Комсомольская, 4. В последнем повреждения самые масштабные. Напомню, около 23 часов 9 апреля порывом ветра полностью сорвало кровлю, оголившиеся коммуникации перемёрзли. Дом простоял без отопления несколько часов. Теперь Комсомольской, 4 требуется капитальный ремонт. В других домах потребуется отремонтировать кровельные площади, воздуховоды, ограничители, отливы, цокольные забирки, навесы.....В воскресенье после снятия штормового предупреждения управляющие компании приступили к устранению повреждений. Но не везде коммунальщики могут справиться своими силами. Помощь им готовы оказать специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства – совместно будут произведены подсчёты, составлены сметы. По словам Константина Купреенко, деньги из резервного фонда на восстановление повреждённых норильских крыш уже выделены. Ремонты начнутся, как только станет понятен полный объём восстановительных работ. Если окажется, что нужных материалов на территории нет, вопрос доставки решат оперативно. Пока же УК займутся монтажом временных укрытий, чтобы избежать залития верхних этажей пострадавших домов.Как отметил Константин Купреенко, от шторма пострадали в основном старые кровли, которые были внесены в план ремонтов на этот год. Крыши, отремонтированные в прошлом-позапрошлом годах, успешно выдержали экзамен на прочность.Ветер повредил также некоторые объекты улично-дорожной сети и световые композиции. Из строя были выведены 12 дорожных знаков, три светофорных объекта, 19 элементов праздничной иллюминации, 96 световых деревьев. Все они также будут восстановлены, некоторые своими силами, некоторые с привлечением подрядных организаций, заверил Константин Купреенко.Фото Дениса Кожевникова