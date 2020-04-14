Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43218

14 апреля 2020, 13:06



Всем школам края рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов.

Министр обратилась к муниципалитетам с предложением внести корректировки в учебный процесс. «Предлагаем предусмотреть возможность во всех школах края с 1-го по 9-й классы досрочно завершить изучение учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. Оценки по предметам выставить на основании завершённых четвертей. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку». В 10-х классах предлагается завершить в этом учебном году изучение предметов «Астрономия», «Искусство (МХК)», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», не вошедших в установленный перечень для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Оценки выставить на основании завершённого полугодия и текущих отметок второго полугодия. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку. По остальным учебным предметам с 1-го по 11-й классы обучение продолжается с использованием дистанционных технологий. Особое внимание министр попросила уделить подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Напомним, что на уровне Федерации принято решение, что в девятых классах экзамены пройдут только по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а сроки основного периода ЕГЭ перенесены на 8 июня. При реализации дистанционных форм обучения министр настоятельно рекомендовала обратить внимание на объём заданий на одного обучающегося, который на данный момент по анализу звонков, поступивших на горячую линию минобра, превышает допустимые нормы учебной нагрузки, и существенно его сократить. «Прошу пересмотреть подход к организации обучения в условиях дистанционного образования. Скорректировать расписание занятий каждого обучающегося, сократить время пребывания ребёнка за компьютером, доводить информацию по домашним заданиям в классе в одной группе одного мессенджера. Отрабатывать все возникающие проблемы вместе с родителями», - сказала Светлана Маковская. В помощь учителям по организации дистанционного образования были направлены и размещены на сайте регионального минобра методические рекомендации. Институт повышения квалификации педагогических работников края готов оказать методическую помощь и сопровождение педагогам в дистанционном режиме. В крае продолжают работать телефоны горячих линий, по которым можно задать вопросы о работе образовательных учреждений: • детских садов 8 (391) 268-12-38 • школ 8 (391) 221-93-54 • учреждений дополнительного образования 8 (391) 268-14-14 • техникумов и колледжей 8 (391) 221-15-99. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:1609 Министр образования края Светлана Маковская провела в режиме видеоконференции совещание с заместителями глав по социальным вопросам и руководителями муниципальных органов управления образованием. Главная тема – организация образовательного процесса на основании рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации.Министр обратилась к муниципалитетам с предложением внести корректировки в учебный процесс.«Предлагаем предусмотреть возможность во всех школах края с 1-го по 9-й классы досрочно завершить изучение учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с переносом освоения части основной общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год. Оценки по предметам выставить на основании завершённых четвертей. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку».В 10-х классах предлагается завершить в этом учебном году изучение предметов «Астрономия», «Искусство (МХК)», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», не вошедших в установленный перечень для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Оценки выставить на основании завершённого полугодия и текущих отметок второго полугодия. Результатом промежуточной аттестации считать годовую отметку.По остальным учебным предметам с 1-го по 11-й классы обучение продолжается с использованием дистанционных технологий.Особое внимание министр попросила уделить подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Напомним, что на уровне Федерации принято решение, что в девятых классах экзамены пройдут только по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а сроки основного периода ЕГЭ перенесены на 8 июня.При реализации дистанционных форм обучения министр настоятельно рекомендовала обратить внимание на объём заданий на одного обучающегося, который на данный момент по анализу звонков, поступивших на горячую линию минобра, превышает допустимые нормы учебной нагрузки, и существенно его сократить.«Прошу пересмотреть подход к организации обучения в условиях дистанционного образования. Скорректировать расписание занятий каждого обучающегося, сократить время пребывания ребёнка за компьютером, доводить информацию по домашним заданиям в классе в одной группе одного мессенджера. Отрабатывать все возникающие проблемы вместе с родителями», - сказала Светлана Маковская.В помощь учителям по организации дистанционного образования были направлены и размещены на сайте регионального минобра методические рекомендации. Институт повышения квалификации педагогических работников края готов оказать методическую помощь и сопровождение педагогам в дистанционном режиме.В крае продолжают работать телефоны горячих линий, по которым можно задать вопросы о работе образовательных учреждений:• детских садов 8 (391) 268-12-38• школ 8 (391) 221-93-54• учреждений дополнительного образования 8 (391) 268-14-14• техникумов и колледжей 8 (391) 221-15-99.Фото Владимира Макушкина