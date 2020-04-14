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14 апреля 2020, 13:41



Стартовал конкурс Русского географического общества на лучшие вопросы для Географического диктанта 2020 года.

Вопросы должны быть интересными, способствовать развитию интереса к географии, популяризации географических знаний. Они должны быть посвящены общей географии и России. Зарубежные территории могут появляться в вопросах только в связке с Россией. Среди прочих приветствуются вопросы на тему 175-летия Русского географического общества, географических открытий, совершённых деятелями РГО, истории и современной деятельности Русского географического общества, 200-летия открытия Антарктиды, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и роли географов в достижении Победы. Приветствуются темы, так или иначе связанные с географией, но относящиеся к другим сферам деятельности человека. Например, «Музыка и география», «Живопись и география» и некоторые другие темы. Вопросы должны быть максимально понятными и касаться только тех географических понятий, терминов, объектов и явлений, которые необходимо знать по итогам освоения школьной программы по географии. При этом вопросы не должны быть излишне просты. Автора самого интересного вопроса, которого определят эксперты конкурса, ждёт путешествие в Москву за счёт РГО на Центральную площадку Диктанта, где он сможет написать его вместе с известными учёными, путешественниками, общественными деятелями. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:231 Географический диктант - международная просветительская акция РГО, которая пройдёт уже в шестой раз. В этом году решено разработать вопросы Диктанта с помощью активистов и потенциальной аудитории. Конкурс продлится до 30 апреля включительно, предложить вариант вопроса сможет любой желающий.Вопросы должны быть интересными, способствовать развитию интереса к географии, популяризации географических знаний. Они должны быть посвящены общей географии и России. Зарубежные территории могут появляться в вопросах только в связке с Россией. Среди прочих приветствуются вопросы на тему 175-летия Русского географического общества, географических открытий, совершённых деятелями РГО, истории и современной деятельности Русского географического общества, 200-летия открытия Антарктиды, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и роли географов в достижении Победы.Приветствуются темы, так или иначе связанные с географией, но относящиеся к другим сферам деятельности человека. Например, «Музыка и география», «Живопись и география» и некоторые другие темы.Вопросы должны быть максимально понятными и касаться только тех географических понятий, терминов, объектов и явлений, которые необходимо знать по итогам освоения школьной программы по географии. При этом вопросы не должны быть излишне просты.Автора самого интересного вопроса, которого определят эксперты конкурса, ждёт путешествие в Москву за счёт РГО на Центральную площадку Диктанта, где он сможет написать его вместе с известными учёными, путешественниками, общественными деятелями.Фото Дениса Кожевникова