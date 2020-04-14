Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43220

14 апреля 2020, 15:22



В рамках развития Северного морского пути рассматривается пилотный проект перевозки зерна из Сибири в Китай.

В дирекции СМП описали весь путь, который проделает сельхозпродукция от производителя к покупателю: на баржах по Иртышу и Оби зерно доставляется в порт Сабетта, откуда развозится по азиатским и восточным странам. Задача специалистов по логистике - координация и организация перевалки. Согласно расчётам, наземным транспортом вывозить зерно менее эффективно, у перевозок по Севморпути складывается хорошая экономика. К 2024 году планируется перевезти порядка 5 млн тонн зерна, цитируют Максима Кулинко «Морские вести России». В поставках омского зерна уже заинтересовались Филиппины, также были анонсированы переговоры с Японией. Учитывая, что в Азиатско-Тихоокеанский регион входят 11 государств с огромным числом населения, этот рынок выглядит крайне перспективным. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:264 Инициатива изначально исходила от губернатора Омской области Александра Буркова и сейчас всерьёз обсуждается на уровне дирекции Северного морского пути (СМП). По словам замглавы дирекции СМП госкорпорации «Росатом» Максима Кулинко, пилотный проект по транспортировке зерна будет запущен уже в 2020 году.В дирекции СМП описали весь путь, который проделает сельхозпродукция от производителя к покупателю: на баржах по Иртышу и Оби зерно доставляется в порт Сабетта, откуда развозится по азиатским и восточным странам. Задача специалистов по логистике - координация и организация перевалки. Согласно расчётам, наземным транспортом вывозить зерно менее эффективно, у перевозок по Севморпути складывается хорошая экономика. К 2024 году планируется перевезти порядка 5 млн тонн зерна, цитируют Максима Кулинко «Морские вести России».В поставках омского зерна уже заинтересовались Филиппины, также были анонсированы переговоры с Японией. Учитывая, что в Азиатско-Тихоокеанский регион входят 11 государств с огромным числом населения, этот рынок выглядит крайне перспективным.Фото Дениса Кожевникова