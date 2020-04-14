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14 апреля 2020, 15:49



Более 35 тысяч семей Красноярского края получат выплату на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях действующей эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. По словам председателя правления Пенсионного фонда Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей. Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры, чтобы уведомить владелиц сертификата о праве на выплату», - отметил Топилин. У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. В ближайшее время электронная подача заявления будет открыта на портале госуслуг. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда по предварительной записи в период карантинных мероприятий. В Красноярском крае право на получение выплаты имеют более 35 тысяч семей. Примеры выплат семьям. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца. Семья с тремя детьми: младшие близнецы родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне - 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тысяч рублей за каждый месяц начиная с мая.

Просмотров:251 Российские семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля по июнь будут получать выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эта мера поддержки разработана в соответствии с Указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях действующей эпидемиологической обстановки. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.По словам председателя правления Пенсионного фонда Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей. Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры, чтобы уведомить владелиц сертификата о праве на выплату», - отметил Топилин.У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.В ближайшее время электронная подача заявления будет открыта на портале госуслуг. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда по предварительной записи в период карантинных мероприятий.В Красноярском крае право на получение выплаты имеют более 35 тысяч семей.Примеры выплат семьям.Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца.Семья с тремя детьми: младшие близнецы родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне - 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тысяч рублей за каждый месяц начиная с мая.