Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43222

14 апреля 2020, 15:56



На средства частных инвесторов в рамках федерального проекта «Северный морской путь» на Таймыре планируется построить крупные терминалы «Чайка» и «Север».

Для наполнения Севморпути грузопотоками потребуется развитие как ресурсной базы, так и портовой инфраструктуры. В этой схеме уже работают порты Дудинка, Сабетта и терминал «Ворота Арктики» компании «Газпром нефть» в Обской губе. Ещё десять проектов в портовой сфере планируется реализовать. В их числе терминал «Чайка» - проект компании «Востокуголь» в морском порту Диксон. Строительство нового порта необходимо для перевалки угля, добытого на участке «Река Лемберова». Порт «Чайка» станет первым глубоководным угольным терминалом в Арктической зоне России. Общий объём инвестиций в строительство составит почти 19 млрд рублей, причём государственного финансирования не предполагается. Планируемая мощность терминала - свыше 10 млн тонн угля в год. Терминал в бухте Север запланирован компанией «Нефтегазхолдинг» для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений в низовьях Енисея на Таймыре. Проектная мощность терминала - 7,5 млн тонн в год, объём инвестиций - 9 млрд рублей. Кроме того, «Роснефть» собирается создать в Арктике так называемый Арктический кластер, чтобы к 2030 году добывать и транспортировать по СМП до 100 млн тонн нефти. Предположительно в кластер войдут месторождения Ванкор, Сузун, Тагульское, Лодочное, а также ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:249 На реализацию федерального проекта «Северный морской путь» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в целом заложено более 711 млрд рублей, сообщают «Морские вести России». Примерно треть этих денег выделит федеральный бюджет, а две трети вложат частные инвесторы.Для наполнения Севморпути грузопотоками потребуется развитие как ресурсной базы, так и портовой инфраструктуры. В этой схеме уже работают порты Дудинка, Сабетта и терминал «Ворота Арктики» компании «Газпром нефть» в Обской губе. Ещё десять проектов в портовой сфере планируется реализовать.В их числе терминал «Чайка» - проект компании «Востокуголь» в морском порту Диксон. Строительство нового порта необходимо для перевалки угля, добытого на участке «Река Лемберова». Порт «Чайка» станет первым глубоководным угольным терминалом в Арктической зоне России. Общий объём инвестиций в строительство составит почти 19 млрд рублей, причём государственного финансирования не предполагается. Планируемая мощность терминала - свыше 10 млн тонн угля в год.Терминал в бухте Север запланирован компанией «Нефтегазхолдинг» для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений в низовьях Енисея на Таймыре. Проектная мощность терминала - 7,5 млн тонн в год, объём инвестиций - 9 млрд рублей.Кроме того, «Роснефть» собирается создать в Арктике так называемый Арктический кластер, чтобы к 2030 году добывать и транспортировать по СМП до 100 млн тонн нефти.Предположительно в кластер войдут месторождения Ванкор, Сузун, Тагульское, Лодочное, а также ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра.Фото Дениса Кожевникова