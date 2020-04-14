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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:03 Автобусный парк НПОПАТ пополнили четыре новые машины.
16:25 В Норильске по-прежнему двое заболевших коронавирусом, всего – 131 в регионе.
15:56 На средства частных инвесторов в рамках федерального проекта «Северный морской путь» на Таймыре планируется построить крупные терминалы «Чайка» и «Север».
15:49 Более 35 тысяч семей Красноярского края получат выплату на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей.
15:22 В рамках развития Северного морского пути рассматривается пилотный проект перевозки зерна из Сибири в Китай.
13:41 Стартовал конкурс Русского географического общества на лучшие вопросы для Географического диктанта 2020 года.
13:06 Всем школам края рекомендовано досрочно завершить изучение отдельных учебных предметов.
12:11 Повреждённые ветром кровли норильских домов восстановят.
12:06 «Норникель» выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия.
12:04 Александр Усс разрешил прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но с соблюдением социальной дистанции и иных предписаний.
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