Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43223

14 апреля 2020, 16:25



В Норильске по-прежнему двое заболевших коронавирусом, всего – 131 в регионе.

Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. По возрастам заболевшие Красноярского края распределились следующим образом: до 18 лет – 6,6%, от 18 до 45 лет – 38,6%, от 45 до 65 лет – 28,3%, от 65 до 80 лет – 17%, старше 80 лет – 9,5%. Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 155 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 279 человек. По истечении срока наблюдения снято с медицинского наблюдения 10 410 человек, за последние сутки - 50. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

Просмотров:424 На 14 часов сегодня в регионе зарегистрирован 131 лабораторно подтверждённый случай заболевания COVID-19110, в том числе 19 случаев за последние сутки.Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.По возрастам заболевшие Красноярского края распределились следующим образом: до 18 лет – 6,6%, от 18 до 45 лет – 38,6%, от 45 до 65 лет – 28,3%, от 65 до 80 лет – 17%, старше 80 лет – 9,5%.Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 155 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 279 человек. По истечении срока наблюдения снято с медицинского наблюдения 10 410 человек, за последние сутки - 50.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.