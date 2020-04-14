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14 апреля 2020, 18:03



Автобусный парк НПОПАТ пополнили четыре новые машины.

- Два автобуса было передано в талнахскую автоколонну, один в Надеждинскую, ещё один остался в городе. Эти автобусы пришли на смену списанным МАЗам, – говорит Борис Горячий, заместитель главного инженера по ремонту МУП «НПОПАТ». Автобусы МАЗ-103 эксплуатируются Норильским производственным объединением пассажирского автотранспорта с 2000 года, и в северных условиях эта машина зарекомендовала себя очень хорошо, как надёжная и неприхотливая, несмотря на довольно низкую посадку, отмечают специалисты. Пассажирам удобно входить и выходить, ремонтникам удобно ремонтировать. Вместимость этих машин - 78 человек, из них 23 пассажира могут ехать сидя. В машинах предусмотрены специальная площадка для крепления инвалидного кресла и откидные пандусы для маломобильных граждан. Со временем модель усовершенствуется. Надёжнее стала коробка передач, а по просьбе норильчан на заводе в Минске выхлопная труба выведена на крышу. Это сделано для того, чтобы дым не мешал обзору дороги водителям других транспортных средств. Также северное исполнение предполагает отсутствие форточек, а вместо них - монолитный стеклопакет, тёплый пол и подогрев двигателя, который позволяет быстро запускать его даже в самый сильный мороз. Всего на сегодняшний день в парке НПОПАТ находится порядка 250 единиц автобусов МАЗ-103 и МАЗ-206. Последнее обновление было в 2017 году, когда предприятие получило 18 машин. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:233 Четыре новых автобуса прибыли в Норильск благодаря муниципальной программе по обновлению автопарка НПОПАТ.- Два автобуса было передано в талнахскую автоколонну, один в Надеждинскую, ещё один остался в городе. Эти автобусы пришли на смену списанным МАЗам, – говорит Борис Горячий, заместитель главного инженера по ремонту МУП «НПОПАТ».Автобусы МАЗ-103 эксплуатируются Норильским производственным объединением пассажирского автотранспорта с 2000 года, и в северных условиях эта машина зарекомендовала себя очень хорошо, как надёжная и неприхотливая, несмотря на довольно низкую посадку, отмечают специалисты. Пассажирам удобно входить и выходить, ремонтникам удобно ремонтировать. Вместимость этих машин - 78 человек, из них 23 пассажира могут ехать сидя. В машинах предусмотрены специальная площадка для крепления инвалидного кресла и откидные пандусы для маломобильных граждан. Со временем модель усовершенствуется. Надёжнее стала коробка передач, а по просьбе норильчан на заводе в Минске выхлопная труба выведена на крышу. Это сделано для того, чтобы дым не мешал обзору дороги водителям других транспортных средств. Также северное исполнение предполагает отсутствие форточек, а вместо них - монолитный стеклопакет, тёплый пол и подогрев двигателя, который позволяет быстро запускать его даже в самый сильный мороз. Всего на сегодняшний день в парке НПОПАТ находится порядка 250 единиц автобусов МАЗ-103 и МАЗ-206. Последнее обновление было в 2017 году, когда предприятие получило 18 машин.Фото Владимира Макушкина