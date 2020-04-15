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15 апреля 2020, 11:52



Работа по сдерживанию распространения COVID-19 в Красноярском крае только входит в активную фазу.

Александр Усс отметил, что за прошедшие две недели предпринимаемые в крае меры помогли отодвинуть начало эпидемии, а также дали возможность подготовить больницы и врачей к новым непростым обстоятельствам. «В ближайшие месяцы 80% своего времени мы будем посвящать именно сдерживанию развития эпидемии коронавируса, и нам с вами придется работать по 18 часов в день. В таком режиме сегодня работает наше правительство, особенно блок, отвечающий за медицину и тему социальной защиты. Я прошу вас осознать, что мы только-только делаем первые шаги в этом сложном и длительном деле. Важно, чтобы каждый житель края осознал, что мы стоим перед очень опасной ситуацией и расслабляться нельзя», – сказал глава региона, обращаясь к главам территорий. Также губернатор подчеркнул важность перевода на амбулаторное лечение пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме, и обозначил участникам совещания первостепенные задачи. «Сейчас нам нужно как зеницу ока беречь медицинский персонал, не перегружать наши больницы без необходимости, чтобы в любой момент быть готовыми к резкому взлету количества тяжело заболевших. В этом случае нам нужно как можно более плавно пройти этот подъем. Вы должны продумать, кого и как мы будем размещать в госпиталях, продумать весь алгоритм действий. Именно поэтому вы обязаны поименно знать всех, кто находится под медицинским контролем на вашей территории, и к каждому случаю относиться максимально внимательно, помогая решать все возникающие проблемы», – подчеркнул Александр Усс. Напомним, случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 21 муниципальном образовании края – в Красноярске, Дивногорске, Сосновоборске, Канске, Назарово, Норильске, Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, Железногорске, в Емельяновском, Большемуртинском, Шушенском, Енисейском, Новоселовском, Балахтинском, Курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском, Абанском районах. Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся более 4 тысяч человек. Ситуацию контролирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:1013 Об этом заявил губернатор Александр Усс во время селекторного совещания с главами муниципальных образований региона. Одной из основных тем стало обсуждение эпидемиологической ситуации в регионе и мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.Александр Усс отметил, что за прошедшие две недели предпринимаемые в крае меры помогли отодвинуть начало эпидемии, а также дали возможность подготовить больницы и врачей к новым непростым обстоятельствам.«В ближайшие месяцы 80% своего времени мы будем посвящать именно сдерживанию развития эпидемии коронавируса, и нам с вами придется работать по 18 часов в день. В таком режиме сегодня работает наше правительство, особенно блок, отвечающий за медицину и тему социальной защиты. Я прошу вас осознать, что мы только-только делаем первые шаги в этом сложном и длительном деле. Важно, чтобы каждый житель края осознал, что мы стоим перед очень опасной ситуацией и расслабляться нельзя», – сказал глава региона, обращаясь к главам территорий.Также губернатор подчеркнул важность перевода на амбулаторное лечение пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме, и обозначил участникам совещания первостепенные задачи.«Сейчас нам нужно как зеницу ока беречь медицинский персонал, не перегружать наши больницы без необходимости, чтобы в любой момент быть готовыми к резкому взлету количества тяжело заболевших. В этом случае нам нужно как можно более плавно пройти этот подъем. Вы должны продумать, кого и как мы будем размещать в госпиталях, продумать весь алгоритм действий. Именно поэтому вы обязаны поименно знать всех, кто находится под медицинским контролем на вашей территории, и к каждому случаю относиться максимально внимательно, помогая решать все возникающие проблемы», – подчеркнул Александр Усс.Напомним, случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 21 муниципальном образовании края – в Красноярске, Дивногорске, Сосновоборске, Канске, Назарово, Норильске, Енисейске, Шарыпово, Зеленогорске, Железногорске, в Емельяновском, Большемуртинском, Шушенском, Енисейском, Новоселовском, Балахтинском, Курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском, Абанском районах.Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся более 4 тысяч человек. Ситуацию контролирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.Фото Владимира Макушкина