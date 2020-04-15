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15 апреля 2020, 12:01



Завершились перечисления региональных выплат, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.

«В условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, это была непростая задача. Необходимо было не только вовремя перечислить деньги указанным категориям лиц, но и доставить их», – поделилась министр соцполитики региона Ирина Пастухова. Далеко не все люди старшего поколения получают пенсии и различные льготы на банковские карты – большая часть получает выплаты через почтовые отделения. Сотрудники «Почты России» за десять дней обошли более 78 тысяч адресатов и доставили праздничные выплаты пожилым людям. «Хочу также отметить, что дополнительные праздничные перечисления ко Дню Победы от Красноярского края ветераны получают уже более 20 лет, а с 2017 года наш регион является одним из немногих субъектов Российской Федерации, где предусмотрена единовременная выплата для категории «Дети войны», – дополнила Ирина Пастухова. Напомним, в соответствии с указанием президента РФ из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей перечислено труженикам тыла. Дополнительно из краевого бюджета инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили по 50 тысяч рублей; несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – по 10 тысяч рублей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны – по 5 тысяч рублей; дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, – по 3 тысячи рублей. Фото из открытых источников

Просмотров:211 По инициативе губернатора Александра Усса из краевого бюджета выделено порядка 500 млн рублей на дополнительные выплаты более 140 тысячам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, вдовам инвалидов и участников войны, детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.«В условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, это была непростая задача. Необходимо было не только вовремя перечислить деньги указанным категориям лиц, но и доставить их», – поделилась министр соцполитики региона Ирина Пастухова.Далеко не все люди старшего поколения получают пенсии и различные льготы на банковские карты – большая часть получает выплаты через почтовые отделения. Сотрудники «Почты России» за десять дней обошли более 78 тысяч адресатов и доставили праздничные выплаты пожилым людям.«Хочу также отметить, что дополнительные праздничные перечисления ко Дню Победы от Красноярского края ветераны получают уже более 20 лет, а с 2017 года наш регион является одним из немногих субъектов Российской Федерации, где предусмотрена единовременная выплата для категории «Дети войны», – дополнила Ирина Пастухова.Напомним, в соответствии с указанием президента РФ из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей перечислено труженикам тыла.Дополнительно из краевого бюджета инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили по 50 тысяч рублей; несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – по 10 тысяч рублей; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны – по 5 тысяч рублей; дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, – по 3 тысячи рублей.Фото из открытых источников