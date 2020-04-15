Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43227

15 апреля 2020, 12:03



Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Заявки на участие в конкурсе вместе с рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видеопрезентацией принимаются до 15 мая на e-mail: cemya_goda2019@mail.ru по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций». Оператор регионального этапа мероприятия – Краевой центр семьи и детей. Специалисты Центра помогут подготовить необходимые для конкурса документы и ответят на все вопросы участников. С полной информацией по проведению конкурса можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края szn24.ru или на сайте Краевого центра семьи и детей kcsd24.ru. Награждение семей-победителей регионального этапа пройдёт в июле в преддверии Дня семьи, любви и верности. Победители в каждой номинации получат денежные премии и смогут представить наш край на всероссийском этапе конкурса. Кроме того, истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край – 2020». Фото Ирины Яринской

Просмотров:204 Конкурс проводит министерство социальной политики края. Он направлен на повышение семейных ценностей и распространение положительного опыта семей, ведущих здоровый образ жизни, активно участвующих в жизни своего города или села. В 2020 году девиз мероприятия «Моя семья – моя Россия».Заявки на участие в конкурсе вместе с рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видеопрезентацией принимаются до 15 мая на e-mail: cemya_goda2019@mail.ru по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».Оператор регионального этапа мероприятия – Краевой центр семьи и детей. Специалисты Центра помогут подготовить необходимые для конкурса документы и ответят на все вопросы участников.С полной информацией по проведению конкурса можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края szn24.ru или на сайте Краевого центра семьи и детей kcsd24.ru.Награждение семей-победителей регионального этапа пройдёт в июле в преддверии Дня семьи, любви и верности. Победители в каждой номинации получат денежные премии и смогут представить наш край на всероссийском этапе конкурса. Кроме того, истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край – 2020».Фото Ирины Яринской