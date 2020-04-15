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15 апреля 2020, 12:14

В крае организовано оказание медицинской помощи на дому пациентам с лёгким течением коронавирусной инфекции.


Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Организация медицинской помощи на дому возможна только при строгом соблюдении пациентом режима изоляции. Решение принимается лечащим врачом при наличии добровольного информированного согласия пациента и лиц, с ним проживающих. Задача медучреждения: ежедневно дистанционно оценивать состояние пациента, контролировать состояние здоровья проживающих с ним лиц, проводить забор биоматериала на 3-й и 11-й день со дня получения положительного результата лабораторного исследования, проводить ежедневный осмотр медработников, имеющих контакт с пациентом. Также медучреждение обеспечивает пациента бесплатно необходимыми лекарственными препаратами и масками. Доставку продуктов питания, гигиенических средств при необходимости обеспечат службы социальной защиты либо волонтёры.
«По анализу ситуации в стране и в крае, а мы сегодня регистрируем пациентов с коронавирусной инфекцией, около 80% случаев – и эту статистику подтверждает мировой опыт – протекает в малосимптомной или лёгкой форме. И если это человек, у которого нет группы риска, он не старше 60 лет, не страдает хроническими заболеваниями, то, как правило, заболевание протекает в лёгкой форме и не требует помещения в стационар. Но эта инфекция требует соблюдения принципов изоляции и моментов контроля со стороны медицинских специалистов в течение 14 дней, чтобы не возникли осложнения. Поэтому во всём мире и в России принята тактика лечения этих пациентов на дому», – пояснил министр здравоохранения Борис Немик.
Если состояние пациента ухудшится, его немедленно госпитализируют в стационар. Контроль за соблюдением принципов изоляции будут обеспечивать медики совместно с представителями органов внутренних дел, отмечают в краевом минздраве.
Фото Ирины Яринской
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