Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43229

15 апреля 2020, 12:26



В 22,5 км от Дудинки обнаружено крупное месторождение технологических флюсовых песков.

Специалисты «Норильскгеологии» завершили поисковые и оценочные работы на участке Грибановский, что в 22,5 км выше по течению (южнее) от Дудинки в русле реки Енисей. К работам на объекте геологи приступили в 2017 году, проведя за два года целый комплекс мероприятий: бурение скважин, отбор проб, выполнение лабораторных и технологических исследований. В результате проведённых геологоразведочных работ установлено, что прирусловая отмель, на которой находится остров Грибановский, сложена песками, которые в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к флюсовому сырью, и пригодными для использования на металлургических переделах ЗФ «Норникеля». Запасы песков на участке Грибановский оцениваются как крупное месторождение. В настоящее время проводится процедура оформления факта первооткрывательства, что позволит получить лицензию на добычу сырья. Стоит отметить, что добыча песка для норильской металлургии сейчас ведётся на острове Середыш (в 85 км вверх по течению р. Енисей), запасы сырья здесь истощаются. Благодаря открытию месторождения на острове Грибановский добыча песка будет проводиться ближе к Дудинке и соответственно к потребителям. Это сократит транспортные затраты и в конечном счёте скажется на себестоимости продукции. Кроме того, сырьё на участке Грибановский, в сравнении с месторождением песков острова Середыш, более качественное. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:261 Запасы сырья обеспечат потребность Заполярного филиала компании на 67 лет.Специалисты «Норильскгеологии» завершили поисковые и оценочные работы на участке Грибановский, что в 22,5 км выше по течению (южнее) от Дудинки в русле реки Енисей. К работам на объекте геологи приступили в 2017 году, проведя за два года целый комплекс мероприятий: бурение скважин, отбор проб, выполнение лабораторных и технологических исследований. В результате проведённых геологоразведочных работ установлено, что прирусловая отмель, на которой находится остров Грибановский, сложена песками, которые в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к флюсовому сырью, и пригодными для использования на металлургических переделах ЗФ «Норникеля».Запасы песков на участке Грибановский оцениваются как крупное месторождение. В настоящее время проводится процедура оформления факта первооткрывательства, что позволит получить лицензию на добычу сырья.Стоит отметить, что добыча песка для норильской металлургии сейчас ведётся на острове Середыш (в 85 км вверх по течению р. Енисей), запасы сырья здесь истощаются. Благодаря открытию месторождения на острове Грибановский добыча песка будет проводиться ближе к Дудинке и соответственно к потребителям. Это сократит транспортные затраты и в конечном счёте скажется на себестоимости продукции. Кроме того, сырьё на участке Грибановский, в сравнении с месторождением песков острова Середыш, более качественное.Фото Дениса Кожевникова