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15 апреля 2020, 12:49

Пасхальные богослужения в Красноярском крае пройдут за закрытыми дверями. Верующих не пустят в храмы и на Родительский день.


На Пасху все храмы Красноярского края закроют двери для прихожан. Но службы всё-таки проведут. Такое распоряжение дал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Накануне заместитель главного санитарного врача Красноярского края Михаил Аккерт подписал документ, в котором обязал Красноярскую Епархию Русской Православной Церкви ограничить проведение массовых мероприятий на период с 16 по 30 апреля. Гражданам запрещено приходить в культовые здания, а количество служителей необходимо максимально сократить. Это позволит минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон отреагировал на это предписание и дал распоряжение священникам в районах провести пасхальные службы при закрытых дверях.
«Рекомендую и настаиваю совершать все богослужения при закрытых дверях храмов. Необходимо провести серьёзную духовную разъяснительную проповедь об опасности для жизни в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и призвать людей оставаться дома в режиме самоизоляции. В случае прихода молящихся на пасхальную службу возможно размещение верующих на открытом воздухе, 3–4 метра между каждым человеком. Желающим поставить свечи и подать требы — входить в храм по одному», — пояснил он.
Родительский день, Радоница, также попадает на период самоизоляции. Поэтому священникам придётся объяснить прихожанам, что на кладбище можно будет приехать после снятия карантина.
Фото Ирины Яринской
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