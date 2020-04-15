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15 апреля 2020, 12:49



Пасхальные богослужения в Красноярском крае пройдут за закрытыми дверями. Верующих не пустят в храмы и на Родительский день.

Накануне заместитель главного санитарного врача Красноярского края Михаил Аккерт подписал документ, в котором обязал Красноярскую Епархию Русской Православной Церкви ограничить проведение массовых мероприятий на период с 16 по 30 апреля. Гражданам запрещено приходить в культовые здания, а количество служителей необходимо максимально сократить. Это позволит минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон отреагировал на это предписание и дал распоряжение священникам в районах провести пасхальные службы при закрытых дверях. «Рекомендую и настаиваю совершать все богослужения при закрытых дверях храмов. Необходимо провести серьёзную духовную разъяснительную проповедь об опасности для жизни в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и призвать людей оставаться дома в режиме самоизоляции. В случае прихода молящихся на пасхальную службу возможно размещение верующих на открытом воздухе, 3–4 метра между каждым человеком. Желающим поставить свечи и подать требы — входить в храм по одному», — пояснил он. Родительский день, Радоница, также попадает на период самоизоляции. Поэтому священникам придётся объяснить прихожанам, что на кладбище можно будет приехать после снятия карантина. Фото Ирины Яринской

Просмотров:322 На Пасху все храмы Красноярского края закроют двери для прихожан. Но службы всё-таки проведут. Такое распоряжение дал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.Накануне заместитель главного санитарного врача Красноярского края Михаил Аккерт подписал документ, в котором обязал Красноярскую Епархию Русской Православной Церкви ограничить проведение массовых мероприятий на период с 16 по 30 апреля. Гражданам запрещено приходить в культовые здания, а количество служителей необходимо максимально сократить. Это позволит минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции COVID-19.Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон отреагировал на это предписание и дал распоряжение священникам в районах провести пасхальные службы при закрытых дверях.«Рекомендую и настаиваю совершать все богослужения при закрытых дверях храмов. Необходимо провести серьёзную духовную разъяснительную проповедь об опасности для жизни в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и призвать людей оставаться дома в режиме самоизоляции. В случае прихода молящихся на пасхальную службу возможно размещение верующих на открытом воздухе, 3–4 метра между каждым человеком. Желающим поставить свечи и подать требы — входить в храм по одному», — пояснил он.Родительский день, Радоница, также попадает на период самоизоляции. Поэтому священникам придётся объяснить прихожанам, что на кладбище можно будет приехать после снятия карантина.Фото Ирины Яринской