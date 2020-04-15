Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43231

15 апреля 2020, 13:26



Зарегистрироваться на бирже труда можно дистанционно.

- 34-29-50, 34-18-82 в Центральном районе; - 44-60-81, 44-60-72, 44-60-75 в Талнахе; – 39-27-23, 39-54-23 в Кайеркане. Консультацию по вопросам профессионального обучения можно получить по телефону 34-20-98. Норильчанам предпенсионного возраста и женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребёнком до трёх лет, а также безработным женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, по вопросам профобучения в рамках нацпроекта «Демография» следует обращаться по телефону 34-37-31. Фото Ирины Яринской

Просмотров:227 В Центре занятости Норильска можно зарегистрироваться через портал «Работа в России» - trudvsem.ru, используя учётную запись на сайте «Госуслуги». В очной форме регистрация граждан осуществляется по предварительной записи по телефонам:- 34-29-50, 34-18-82 в Центральном районе;- 44-60-81, 44-60-72, 44-60-75 в Талнахе;– 39-27-23, 39-54-23 в Кайеркане.Консультацию по вопросам профессионального обучения можно получить по телефону 34-20-98.Норильчанам предпенсионного возраста и женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребёнком до трёх лет, а также безработным женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, по вопросам профобучения в рамках нацпроекта «Демография» следует обращаться по телефону 34-37-31.Фото Ирины Яринской