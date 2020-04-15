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15 апреля 2020, 13:55



Вскрытие рек и начало навигации на реках Красноярья в этом году ожидается на 10-15 дней раньше - толщина льда ниже среднегодовых значений.

Подготовка к поставке всех необходимых материалов и продуктов на север края в этом году пройдёт в непростых условиях, отмечает заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов на заседании оперативного штаба по вопросам проведения северного завоза. От органов власти, руководства специальных организаций и служб потребуется максимально эффективное и четкое межведомственное взаимодействие. Северный завоз проводится в основном за счет краевого бюджета в Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском районах, в Эвенкии и на Таймыре. Основным грузом кампании являются топливно-энергетические ресурсы - горюче-смазочные материалы и уголь. Ежегодно их доставка на север края проводится в два этапа и разным транспортом. Основные поставки ведутся в период навигации с мая по октябрь речным и – частично - морским транспортом. В основном грузы доставляются судами Енисейского речного пароходства по Енисею через Хатангский морской порт с использованием Северного морского пути. Второй этап доставки грузов с длительным хранением осуществляется с декабря по март небольшими транспортными компаниями по зимним автомобильным дорогам. Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Афанасьев доложил, что все мероприятия по организации завоза горюче-смазочных материалов и подготовке к отопительному сезону проводятся по плану. Главы северных территорий края отчитались о подготовке к завозу жизненно необходимых ресурсов в северные территории. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:237 Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Подготовка к поставке всех необходимых материалов и продуктов на север края в этом году пройдёт в непростых условиях, отмечает заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов на заседании оперативного штаба по вопросам проведения северного завоза. От органов власти, руководства специальных организаций и служб потребуется максимально эффективное и четкое межведомственное взаимодействие.Северный завоз проводится в основном за счет краевого бюджета в Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском районах, в Эвенкии и на Таймыре. Основным грузом кампании являются топливно-энергетические ресурсы - горюче-смазочные материалы и уголь. Ежегодно их доставка на север края проводится в два этапа и разным транспортом. Основные поставки ведутся в период навигации с мая по октябрь речным и – частично - морским транспортом. В основном грузы доставляются судами Енисейского речного пароходства по Енисею через Хатангский морской порт с использованием Северного морского пути. Второй этап доставки грузов с длительным хранением осуществляется с декабря по март небольшими транспортными компаниями по зимним автомобильным дорогам.Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Афанасьев доложил, что все мероприятия по организации завоза горюче-смазочных материалов и подготовке к отопительному сезону проводятся по плану. Главы северных территорий края отчитались о подготовке к завозу жизненно необходимых ресурсов в северные территории.Фото Дениса Кожевникова