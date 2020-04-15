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15 апреля 2020, 14:25



Слово и дело. Соглашение о взаимодействии заключили городской Совет депутатов и прокуратура Норильска.

В частности, стороны будут сотрудничать в сфере правовых основ организации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, реализации совместных мер по повышению качества принимаемых нормативных актов. В соответствии с документом работники прокуратуры будут принимать активное участие в нормотворческой деятельности городского Совета в целях устранения правовых пробелов и противоречий. Одной из главных целей соглашения участники назвали внесение поправок в нормативные документы ещё на стадии проектов. Это позволит исключить ошибки на стадии подготовки: не принимать решения, противоречащие действующему законодательству. Комментируя подписание соглашения, Александр Пестряков отметил, что качественно новым пунктом в документе является возможность городского Совета предварительно направлять проекты принимаемых решений на правовую оценку сотрудниками прокуратуры. - Считаю, что подобные соглашения значительно оптимизируют нормотворческий процесс, - отметил Александр Пестряков. - Рассмотрение прокуратурой нормативных правовых актов до их утверждения избавляет муниципалитет от риска получить предписание или требование от надзорного органа в случаях, если правовой акт вступил в противоречие с нормами, которые не учли депутаты. Кроме того, обмен опытом правовых служб органов местного самоуправления с сотрудниками прокуратуры в части общероссийских нормотворческих практик тоже, на мой взгляд, немаловажен. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:327 В основу соглашения легли основные принципы повышения эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления и прокураторы в области формирования и развития муниципальной нормативно-правовой базы. Документы были заранее подготовлены сотрудниками городского Совета и прокуратуры.В частности, стороны будут сотрудничать в сфере правовых основ организации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления, реализации совместных мер по повышению качества принимаемых нормативных актов. В соответствии с документом работники прокуратуры будут принимать активное участие в нормотворческой деятельности городского Совета в целях устранения правовых пробелов и противоречий.Одной из главных целей соглашения участники назвали внесение поправок в нормативные документы ещё на стадии проектов. Это позволит исключить ошибки на стадии подготовки: не принимать решения, противоречащие действующему законодательству.Комментируя подписание соглашения, Александр Пестряков отметил, что качественно новым пунктом в документе является возможность городского Совета предварительно направлять проекты принимаемых решений на правовую оценку сотрудниками прокуратуры.- Считаю, что подобные соглашения значительно оптимизируют нормотворческий процесс, - отметил Александр Пестряков. - Рассмотрение прокуратурой нормативных правовых актов до их утверждения избавляет муниципалитет от риска получить предписание или требование от надзорного органа в случаях, если правовой акт вступил в противоречие с нормами, которые не учли депутаты. Кроме того, обмен опытом правовых служб органов местного самоуправления с сотрудниками прокуратуры в части общероссийских нормотворческих практик тоже, на мой взгляд, немаловажен.Фото Дениса Кожевникова