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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:47 В период карантина в городе будет продолжаться капремонт домов. Однако лишь при условии соблюдения подрядчиками превентивных мер заражения.
16:49 За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.
16:22 Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов.
16:07 Итоги года. Совет директоров «Норникеля» утвердил и представил общественности ежегодный отчёт об устойчивом развитии за 2019 год.
15:56 Ринат Ахметчин: «Пандемия коронавируса только набирает обороты. В Норильске пик заболеваемости придётся на май».
15:52 Глава Норильска дал отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков.
15:20 В Норильске сегодня насчитывается 30 брошенных автомобилей, без малого столько же уже давно не видели своих хозяев.
14:25 Капитан-механик буксира осуждён к исправительным работам за приобретение и хранение краснокнижных осетров.
14:25 Слово и дело. Соглашение о взаимодействии заключили городской Совет депутатов и прокуратура Норильска.
13:55 Вскрытие рек и начало навигации на реках Красноярья в этом году ожидается на 10-15 дней раньше - толщина льда ниже среднегодовых значений.
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