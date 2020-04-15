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15 апреля 2020, 14:25



Капитан-механик буксира осуждён к исправительным работам за приобретение и хранение краснокнижных осетров.

По результатам предварительного расследования транспортные полицейские предъявили мужчине обвинение в незаконном приобретении и хранении особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации. Дудинский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении экологического преступления и назначил наказание в виде 280 часов исправительных работ. Приговор вступил в законную силу. Фото пресс-службы транспортной прокуратуры

Просмотров:241 При проверке транспорта в Дудинском морском порту работники транспортной прокуратуры обнаружили более двухсот частей рыбы осетровых пород. Прибывшие на место происшествия сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России установили, что 44-летний капитан-механик буксира в пути следования из Красноярска в Дудинку приобрёл у браконьера 61 сибирского осетра - особо ценного и охраняемого вида рыб, разделал их и заморозил в установленной на судне камере. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.По результатам предварительного расследования транспортные полицейские предъявили мужчине обвинение в незаконном приобретении и хранении особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации.Дудинский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении экологического преступления и назначил наказание в виде 280 часов исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.Фото пресс-службы транспортной прокуратуры