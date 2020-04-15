Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43235

15 апреля 2020, 15:20



В Норильске сегодня насчитывается 30 брошенных автомобилей, без малого столько же уже давно не видели своих хозяев.

Сегодня в работе управления городского хозяйства администрации Норильска находится 30 разукомплектованных автомобилей. Кроме того, по 28 давно стоящим во дворах машинам направлен запрос в ГИБДД - с целью установления владельцев. В результате этой работы девять автомобилей убраны владельцами. Это произошло после получения уведомления о необходимости хранения автомобилей на специализированных стоянках или в гараже. Статистика показывает, что количество автомобилей, которые владельцы «забывают» на улицах, в среднем каждый год одинаковая. Автовладельцы бросают не только недорогие, устаревшие автомобили, но и транспорт не старше 10 лет. Специалисты управления городского хозяйства обращаются к владельцам разукомплектованных машин с просьбой не подвергать риску здоровье детей, которые в силу возраста любопытны и воспринимают такие автомобили как оставленную для них игрушку. Также «брошенки» мешают снегоуборке. Более того, нарушение правил благоустройства является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа в размере от тысячи до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. Для получения оперативной информации, а также по всем вопросам, связанным с самовольно установленными, разукомплектованными автомобилями на территории Норильска, можно обращаться в единую диспетчерскую службу администрации города по телефону 43-70-57. Фото Ирины Яринской

Просмотров:282 В соответствии с правилами благоустройства Норильска владельцы автомобилей обязаны хранить их в специально оборудованных для этого местах. Речь идёт как о разукомплектованных машинах, так и о целых. Транспорт, стоящий длительное время вне гаража, считается самовольно установленным объектом, мешающим снегоуборке.Сегодня в работе управления городского хозяйства администрации Норильска находится 30 разукомплектованных автомобилей. Кроме того, по 28 давно стоящим во дворах машинам направлен запрос в ГИБДД - с целью установления владельцев. В результате этой работы девять автомобилей убраны владельцами. Это произошло после получения уведомления о необходимости хранения автомобилей на специализированных стоянках или в гараже.Статистика показывает, что количество автомобилей, которые владельцы «забывают» на улицах, в среднем каждый год одинаковая. Автовладельцы бросают не только недорогие, устаревшие автомобили, но и транспорт не старше 10 лет.Специалисты управления городского хозяйства обращаются к владельцам разукомплектованных машин с просьбой не подвергать риску здоровье детей, которые в силу возраста любопытны и воспринимают такие автомобили как оставленную для них игрушку. Также «брошенки» мешают снегоуборке. Более того, нарушение правил благоустройства является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа в размере от тысячи до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.Для получения оперативной информации, а также по всем вопросам, связанным с самовольно установленными, разукомплектованными автомобилями на территории Норильска, можно обращаться в единую диспетчерскую службу администрации города по телефону 43-70-57.Фото Ирины Яринской