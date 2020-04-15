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15 апреля 2020, 15:52



Глава Норильска дал отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества и земельных участков.

«Важно отметить, что срок уплаты начнётся с 1 января 2021 года и будет возможен вплоть до 1 января 2023 года, то есть срок рассрочки составит целых два года с возможностью оплаты равными платежами. Вместе с этим мы отсрочили уплату задолженностей, которые тоже будут подлежать рассрочке с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года – поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами», - пояснил глава города Ринат Ахметчин. Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, в управление имущества администрации города необходимо направить заявление для заключения дополнительного соглашения к договору аренды. Кроме того, глава города сообщил о том, что в ближайшее время на внеочередной сессии городского Совета депутатов будет рассмотрен вопрос о возможности снижения ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в два раза - с 15% до 7,5% до конца 2020 года. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:218 Соответствующие распоряжения подписаны и опубликованы на официальном портале администрации города. В целях реализации мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции арендаторы недвижимого имущества муниципальной собственности и земельных участков получили отсрочку по уплате арендных платежей с 16 марта по 31 декабря 2020 года без начисления пеней.«Важно отметить, что срок уплаты начнётся с 1 января 2021 года и будет возможен вплоть до 1 января 2023 года, то есть срок рассрочки составит целых два года с возможностью оплаты равными платежами. Вместе с этим мы отсрочили уплату задолженностей, которые тоже будут подлежать рассрочке с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года – поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами», - пояснил глава города Ринат Ахметчин.Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, в управление имущества администрации города необходимо направить заявление для заключения дополнительного соглашения к договору аренды.Кроме того, глава города сообщил о том, что в ближайшее время на внеочередной сессии городского Совета депутатов будет рассмотрен вопрос о возможности снижения ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в два раза - с 15% до 7,5% до конца 2020 года.Фото Владимира Макушкина