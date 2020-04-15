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15 апреля 2020, 15:56

Ринат Ахметчин: «Пандемия коронавируса только набирает обороты. В Норильске пик заболеваемости придётся на май».


В Норильске продолжает работать оперативный штаб по предупреждению коронавируса. Ежедневно в его составе представители городской администрации, горсовета, правоохранительных органов и Заполярного филиала «Норникеля» принимают важные для города решения.
«В настоящее время все муниципальные учреждения максимально переведены на дистанционный режим, приём граждан ведётся исключительно по записи, - сообщил глава города Ринат Ахметчин. - Некоторые социальные льготы, к примеру, пособия на детей или субсидии на оплату ЖКУ, мы продлили без каких-либо заявлений, которые были необходимы раньше. Организована выдача и в необходимых случаях доставка продуктовых наборов для школьников и ветеранов Великой Отечественной войны».
С 1 июня Норильское территориальное отделение краевого управления соцзащиты населения начнёт приём заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми, предложенную президентом России: ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Как сообщил Ринат Ахметчин, размер такого пособия в Норильске составит почти 9 000 рублей.
«Сегодня мы стараемся снизить количество людей, прилетающих в Норильск, которые не имеют прописку и регистрацию в нашем городе. Мы написали несколько писем в авиакомпании «НордСтар» и S7, чтобы они призвали таких граждан на время отказаться от полётов в Норильск», - рассказал градоначальник.
Все предприятия и организации, которые сегодня продолжают или возобновляют свою деятельность, должны работать в режиме усиленной дезинфекции и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. На работодателей, которые не выполняют условия действующих указов, будут налагаться штрафы. С 12 апреля они повысились и, например, для юридических лиц составляют от 100 до 200 тысяч рублей.
«Губернатор Красноярского края выпустил новый указ, согласно которому люди могут заниматься спортом на свежем воздухе, гулять с младенцами в закрытых колясках, ездить на дачу и так далее. Это было сделано для того, чтобы немного снять напряжение в обществе. И всё же я призываю в очередной раз - оставайтесь дома. Пандемия коронавируса только набирает обороты. Число зафиксированных случаев в Красноярском крае уже превысило отметку в сто человек. По оценке экспертов-вирусологов и исходя из обращения президента эти три недели будут максимально неблагоприятные, а для Норильска в связи с климатическими условиями пик заболеваемости придётся на май. Поэтому я хочу обратиться ко всем норильчанам с просьбой воздержаться от любых выездов из Норильска в мае. Это крайне важно для снижения рисков завоза коронавируса в город и предотвращения вспышки», - резюмировал Ринат Ахметчин.
Фото Владимира Макушкина

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