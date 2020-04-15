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15 апреля 2020, 16:07



Итоги года. Совет директоров «Норникеля» утвердил и представил общественности ежегодный отчёт об устойчивом развитии за 2019 год.

Впервые в документ включена Программа учёта климатических изменений, которая позволяет оценивать их влияние на деятельность компании, анализировать риски и возможности. Стоит отметить, что металлы «Норникеля» активно применяются в технологиях, позволяющих снизить негативное воздействие основных источников выбросов на климат по всему миру. При этом сама компания имеет один из самых низких показателей выбросов парниковых газов среди глобальных горно-металлургических компаний. В отчёте «Норникель» уточняет параметры масштабной Серной программы. Обновлённый проект предусматривает сокращение выбросов на Кольской площадке на 85 процентов к 2021 году, в Заполярном филиале - на 90 процентов к 2025 году и в дальнейшем - до 95 процентов. Для выполнения обозначенных целей компания приняла решение о закрытии в 2020 году плавильных мощностей в посёлке Никель Мурманской области, что позволит добиться полной ликвидации выбросов SO2 в приграничной зоне с Норвегией. В отчёте раскрыта информация о состоянии хвостохранилищ «Норникеля». Компания подробно раскрыла информацию о безопасности всех гидротехнических сооружений. Ранее по запросу инвесторов «Норникель» опубликовал специальный доклад о состоянии хвостохранилищ и мерах по контролю за их состоянием. Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал достигнутые компанией и отображённые в отчёте результаты: «Последовательная реализация стратегии и уникальная ресурсная база позволяют нам адаптироваться к самым разным рыночным условиям и сохранять стабильность даже в весьма сложных обстоятельствах». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:231 Отчёт об устойчивом развитии группы компаний «Норникель» за 2019 год является уже 16-м публичным нефинансовым отчётом. В нём содержится информация о том, как компания выполняет шесть Целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которые определены как наиболее актуальные и приоритетные.Впервые в документ включена Программа учёта климатических изменений, которая позволяет оценивать их влияние на деятельность компании, анализировать риски и возможности. Стоит отметить, что металлы «Норникеля» активно применяются в технологиях, позволяющих снизить негативное воздействие основных источников выбросов на климат по всему миру. При этом сама компания имеет один из самых низких показателей выбросов парниковых газов среди глобальных горно-металлургических компаний.В отчёте «Норникель» уточняет параметры масштабной Серной программы. Обновлённый проект предусматривает сокращение выбросов на Кольской площадке на 85 процентов к 2021 году, в Заполярном филиале - на 90 процентов к 2025 году и в дальнейшем - до 95 процентов. Для выполнения обозначенных целей компания приняла решение о закрытии в 2020 году плавильных мощностей в посёлке Никель Мурманской области, что позволит добиться полной ликвидации выбросов SO2 в приграничной зоне с Норвегией.В отчёте раскрыта информация о состоянии хвостохранилищ «Норникеля». Компания подробно раскрыла информацию о безопасности всех гидротехнических сооружений. Ранее по запросу инвесторов «Норникель» опубликовал специальный доклад о состоянии хвостохранилищ и мерах по контролю за их состоянием.Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал достигнутые компанией и отображённые в отчёте результаты:«Последовательная реализация стратегии и уникальная ресурсная база позволяют нам адаптироваться к самым разным рыночным условиям и сохранять стабильность даже в весьма сложных обстоятельствах».Фото Дениса Кожевникова