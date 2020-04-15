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15 апреля 2020, 16:22



Врача вызывали? Врачи Таймырской межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр оленеводов.

По информации пресс-службы Таймыра, с 16 апреля бригада таймырских медиков проведёт медицинский осмотр оленеводов в посёлке Носок сельского поселения Караул. В течение пяти дней посетить хирурга, окулиста, гинеколога, эндокринолога, педиатра и других специалистов смогут не только тундровики, но и жители посёлка. Также они смогут попасть в кабинет флюорографии и пройти УЗИ внутренних органов. Всё необходимое оборудование медицинские работники везут с собой. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:205 В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой на Таймыре в сельских поселениях отменены празднования Дня оленевода, но кочевники съедутся в посёлки для того, чтобы закупиться продовольственными товарами и пройти медицинский осмотр.По информации пресс-службы Таймыра, с 16 апреля бригада таймырских медиков проведёт медицинский осмотр оленеводов в посёлке Носок сельского поселения Караул. В течение пяти дней посетить хирурга, окулиста, гинеколога, эндокринолога, педиатра и других специалистов смогут не только тундровики, но и жители посёлка. Также они смогут попасть в кабинет флюорографии и пройти УЗИ внутренних органов. Всё необходимое оборудование медицинские работники везут с собой.Фото Дениса Кожевникова