Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43240

15 апреля 2020, 16:49



За прошедшие сутки по краю зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В Норильске вновь заболевших нет.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 4 112 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 31 человек. Сняты с медицинского наблюдения 10 484 жителя Красноярья за истечением срока наблюдения, за последние сутки - 74. Обследованы всего 25 259 человек, из них за последние сутки – 1 461. Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.

Просмотров:315 На 14.00 15 апреля в регионе зарегистрировано 142 лабораторно-подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 11 случаев - за последние сутки. Больных с бессимптомными формами заболевания - 4 человека, с симптомами ОРВИ тоже четверо и трое пациентов со случаями внебольничной пневмонии.Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 4 112 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 31 человек. Сняты с медицинского наблюдения 10 484 жителя Красноярья за истечением срока наблюдения, за последние сутки - 74. Обследованы всего 25 259 человек, из них за последние сутки – 1 461.Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8-800-100-56-53.